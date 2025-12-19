El básquet local jugó más de 500 partidos en la temporada

Finalizó el torneo Clausura 2025 de la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB), que consagró a sus campeones en ambas ramas, desde Mayores hasta U-11.
En Masculino, los títulos fueron para Federación Deportiva en Mayores, Gimnasia y Esgrima “Blanco” en U-17, Federación Deportiva “Bordó” en U-15 y U-13 y Comisión de Actividades Infantiles en U-11.
En Femenino, los equipos campeones fueron Petroquímica en Mayores, Federación Deportiva “Bordó” en U-17 y U-15, Federación Deportiva en U-13 y Gimnasia y Esgrima en U-11.
En la temporada se jugaron un total de 513 partidos, 359 en la rama masculina y 154 en femenino.
El torneo Apertura tuvo un total de 295 encuentros (220 en varones y 75 en mujeres), mientras que el Clausura se jugaron 194 partidos, 127 de ellos fueron en masculino y 67 de la rama femenina.
Mientras que en el torneo Integración ACBR-Federación de Santa Cruz, que se disputó en U13, 15 y U17, se disputaron 24 partidos, doce en cada rama.
Rama Masculina
Mayores
1º Federación Deportiva.
2º Gimnasia y Esgrima.
U-17
1º Gimnasia y Esgrima “Blanco”.
2º Federación Deportiva “Bordó”.
3º CAI.
U-15
1º Federación Deportiva “Bordó”.
2º CAI.
3º Gimnasia y Esgrima “Verde”.
U-13
1º Federación Deportiva “Bordó”.
2º Náutico Rada Tilly “Negro”.
3º CAI.
U-11
1º CAI.
2º Federación Deportiva “Bordó”.
3º Náutico Rada Tilly “Amarillo”.
Rama Femenina
Mayores
1º Petroquímica.
2º Gimnasia y Esgrima.
3º Federación Deportiva.
U-17
1º Federación Deportiva “Bordó”.
2º Gimnasia y Esgrima.
3º Petroquímica.
U-15
1º Federación Deportiva “Bordó”.
2º Náutico Rada Tilly “Amarillo”.
3º Petroquímica.
U-13
1º Federación Deportiva.
2º Náutico Rada Tilly.
3º Gimnasia y Esgrima.
U-11
1º Gimnasia y Esgrima.
2º Federación Deportiva.