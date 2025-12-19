En total fueron 513 los encuentros que se desarrollaron en 2025, contando el Apertura, Clausura y también los del torneo Integración ACRB-Federación de Santa Cruz.

El básquet local jugó más de 500 partidos en la temporada

Finalizó el torneo Clausura 2025 de la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB), que consagró a sus campeones en ambas ramas, desde Mayores hasta U-11.

En Masculino, los títulos fueron para Federación Deportiva en Mayores, Gimnasia y Esgrima “Blanco” en U-17, Federación Deportiva “Bordó” en U-15 y U-13 y Comisión de Actividades Infantiles en U-11.

En Femenino, los equipos campeones fueron Petroquímica en Mayores, Federación Deportiva “Bordó” en U-17 y U-15, Federación Deportiva en U-13 y Gimnasia y Esgrima en U-11.

En la temporada se jugaron un total de 513 partidos, 359 en la rama masculina y 154 en femenino.

El torneo Apertura tuvo un total de 295 encuentros (220 en varones y 75 en mujeres), mientras que el Clausura se jugaron 194 partidos, 127 de ellos fueron en masculino y 67 de la rama femenina.

Mientras que en el torneo Integración ACBR-Federación de Santa Cruz, que se disputó en U13, 15 y U17, se disputaron 24 partidos, doce en cada rama.

Rama Masculina

Mayores

1º Federación Deportiva.

2º Gimnasia y Esgrima.

U-17

1º Gimnasia y Esgrima “Blanco”.

2º Federación Deportiva “Bordó”.

3º CAI.

U-15

1º Federación Deportiva “Bordó”.

2º CAI.

3º Gimnasia y Esgrima “Verde”.

U-13

1º Federación Deportiva “Bordó”.

2º Náutico Rada Tilly “Negro”.

3º CAI.

U-11

1º CAI.

2º Federación Deportiva “Bordó”.

3º Náutico Rada Tilly “Amarillo”.

Rama Femenina

Mayores

1º Petroquímica.

2º Gimnasia y Esgrima.

3º Federación Deportiva.

U-17

1º Federación Deportiva “Bordó”.

2º Gimnasia y Esgrima.

3º Petroquímica.

U-15

1º Federación Deportiva “Bordó”.

2º Náutico Rada Tilly “Amarillo”.

3º Petroquímica.

U-13

1º Federación Deportiva.

2º Náutico Rada Tilly.

3º Gimnasia y Esgrima.

U-11

1º Gimnasia y Esgrima.

2º Federación Deportiva.