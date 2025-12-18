El "Verde" cerró el año con derrota en la Liga Próximo

Gimnasia cayó 80-83 con Quimsa y así sufrió su séptima caída en la competencia. Terminó el 2025 con ocho victorias.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este jueves de local ante Quimsa de Santiago del Estero por 80-83 en su último partido del año que jugó por una nueva fecha de la Liga Próximo de básquet.

El goleador del partido fue Romeo Amprimo con 36 puntos, mientras que en el local, José Ignacio Copesky aportó 30 unidades.

El encuentro, disputado en el Socios Fundadores con el arbitraje de Matías Carrizo y Ricardo Alvarez, comenzó mejor para la visita que aprovechó la poca efectividad del local para sacar una diferencia de siete puntos (3-10), y pese a los intentos por parte del conjunto patagónico con Copesky y Jesús Centeno, La Fusión con un gran aporte ofensivo de Romeo Amprimo, se llevó el primer cuarto 27-16.

En el segundo período, Quimsa siguió dominando las acciones en el campo de juego, estirando su ventaja a veinte puntos, con los aportes de Amprimo, Luciano Tundis y Sebastián Bogado, pero Gimnasia en el final del primer tiempo achicó la diferencia con Valentino Ayala para irse al descanso 35-50.

Tras el entretiempo, Gimnasia logró reducir la desventaja a ocho puntos (46-54) a través de buenas acciones defensivas y el aporte goleador de Copesky desde la línea de tres, pese a los intentos por parte del conjunto santiagueño de mantenerse en la delantera en el marcador, el “Verde” en los últimos minutos del tercer cuarto pasó al frente con un triple de Simón Dias, y el cuarto finalizó 61-58.

En el último período, el encuentro fue de ida y vuelta, igualando 67-67 en la mitad del cuarto, gracias al aporte de Ciro Melo para el local.

En los minutos finales, Quimsa logró cerrarlo mejor, aprovechando un triple sobre la bocina de Amprimo y acciones ofensivas de Néstor González, para cerrar el partido 83-80.

De esa manera, Gimnasia ahora se ubica noveno con 8 victorias y 7 derrotas, mientras que Quimsa se encuentra 16º con 4 èxitos y 9 caídas.

Síntesis

Gimnasia 80 / Quimsa 83

Gimnasia (16+19+26+19): Natalio Santacroce 8, Simón Dias 7, José Ignacio Copesky 30, Valentino Ayala 14 y Jesús Centeno 10 (fi); Ciro Melo 9, Matías Gonzalez 0 y Valentín Monzón 0. DT: Gustavo Sapochnik.

Quimsa (27+23+8+25): Romeo Amprimo 36, Facundo Peralta 4, Néstor González 15, Patricio Cogliati 0 e Ignacio Pizarro 2 (fi); Lucio Mantovani 1, Luciano Tundis 9, Sebastian Bogado 12, Sebastián Castillo 4. DT: Mariano Marcos.

Parciales: 27-16, 50-35 y 61-58.

Arbitros: Matías Carrizo y Ricardo Alvarez.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia).