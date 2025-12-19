Petroquímica se coronó bicampeón en el básquet de Primera Femenino

El plantel femenino de Petroquímica de Primera división se consagró bicampeón del básquet de Comodoro Rivadavia, al derrotar en la final a Gimnasia y Esgrima por 75-47.
De esa manera, el elenco de Kilómetro 8, se quedó con el título del torneo Clausura, tal cual lo había hecho con el Apertura y también ante el mismo rival.
La final se jugó este jueves por la noche en el gimnasio Cemento Comodoro, y los árbitros del partido fueron Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Mario Contrera.
“Petro” retuvo el título gracias a las producciones de Candela Vidal (14 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 5 recuperos y una tapa), además tuvo 4 pérdidas de balón. La pívot Agostina Mercado (12 tantos, 7 rebotes y 4 pases gol), y Camila Rivero (12 unidades, 4 rebotes y 2 balones recuperados).
Además fueron importantes, los aportes de Claribel Reynoso (11 puntos y 14 rebotes) y Sofía Mugica (10 tantos, 3 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos, con 3 pérdidas).
Por el lado de Gimnasia, Verónica Maurer anotó 9 tantos, con 5 rebotes, y 6 pérdidas, mientras que Bianca Díaz marcó 8 unidades.
El tercer puesto del certamen, mientras tanto, quedó para Federación Deportiva que superó a Náutico Rada Tilly por 51 a 29.
Martina Saiz con 13 puntos, 5 rebotes y 6 recuperos fue una de las goleadoras del “Bordó”, mientras que Luciana Acuipil con 13 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, 4 recuperos y 7 pérdidas, la escoltó en la ofensiva.
En Náutico, mientras tanto, Karina Barría marcó 9 unidades, mientras que Micaela Benítez aportó 7 puntos, con 6 rebotes, 3 asistencias y tuvo 6 pérdidas de balón.
……………
Panorama
JUEVES 18
En el ‘Cemento Comodoro’ – Km 8 – Final Four (Final).
3º puesto
- Federación Deportiva 51 / Náutico Rada Tilly 29.
1º puesto
Petroquímica 75 / Gimnasia y Esgrima 47.