Las 15 propuestas de la Liga antes del receso por Navidad

La actividad se extiende hasta el domingo 21 diciembre con partidos de alto voltaje que serán determinantes para la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Básquet.

La Liga Nacional tuvo en su undécima semana de actividad 10 partidos que, en la antesala al receso por Navidad, no provocaron grandes cambios en la tabla de posiciones porque el líder sigue siendo Ferro y sus escoltas, La Unión, Oberá y Obras.

Tres de los cuatro equipos sumaron un triunfo. El Verdolaga venció a Olímpico 87 a 93 la noche que celebró su coronación en la Liga Sudamericana; el conjunto de Formosa doblegó a Argentino de Junín 85 a 66 luego de caer con Racing de Chivilcoy 87 a 66; el elenco misionero se impuso en Comodoro Rivadavia a Gimnasia 87 a 80; y el Tachero no tuvo actividad porque compitió en la Basketball Champions League (BCLA).

Platense fue el mejor de la semana con dos victorias, la primera en Corrientes frente a Regatas 89 a 67 y la otra como local ante Atenas 86 a 81. En el medio perdió con San Martín 85 a 63, la noche que Eric Flor llegó a los 100 partidos con la camiseta del Calamar, pero igual escaló hasta el noveno puesto con una marca de 7 victorias y seis caídas.

Atenas no levanta cabeza. Además de ceder frente a Platense en Vicente López, lo hizo ante Peñarol en Mar del Plata 87 a 67 y está penúltimo en la general con cuatro victorias y 12 derrotas. Detrás suyo solo se encuentra Argentino de Junín, que con su mencionada derrota vs La Unión acumula una marca de solo una alegría y 13 caídas.

El certamen continúa este martes y hasta el domingo con 15 duelos muy atractivos que serán trascendentales para definir posiciones antes del parate por Navidad previsto entre el 22 y 25 de diciembre. La actividad se reanudará el día 26 con tres duelos (Obras vs Platense; La Unión vs San Martín; e Instituto vs Atenas) y habrá actividad hasta el 29 de diciembre. El receso por Fin de Año, mientras tanto, será hasta el 6 de enero.

Resultados de la semana 11

Unión 100-85 Independiente de Oliva.

Regatas 67-89 Platense.

Peñarol 82-76 Olímpico.

Ferro 87-83 Olímpico.

Racing 87-66 La Unión.

San Martín 85-63 Platense.

Peñarol 87-67 Atenas.

Gimnasia 80-87 Oberá.

Argentino 66-85 La Unión.

Platense 86-81 Atenas.

Quinteto ideal – Semana 11

Luciano Guerra - Peñarol (2-0) 17,0 puntos, 7,5 rebotes y 5,5 asistencias.

Agustín Brocal - Oberá (1-0) 22 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias.

Thomas Cooper - Racing (CH) (1-0) 30 puntos, 7/8 triples y 36 valoración.

Facundo Rutenberg - San Lorenzo (1-0) 23 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias.

Derrick Woods - Platense (1-1) 15,5 puntos, 13 rebotes y 26 valoración.

Fixture de la semana 12

Martes 16/12 – 20:05: Ferro vs Quimsa

Martes 16/12 – 20.30: San Lorenzo vs Regatas Corrientes.

Martes 16/12 – 22.10: Boca vs Oberá.

Miércoles 17/12 – 21:00: Unión vs Instituto.

Miércoles 17/12 – 21:30: Independiente vs Racing de Chivilcoy.

Jueves 18/12 – 20:30: Gimnasia vs Quimsa.

Jueves 18/12 – 22:10: Ferro vs Regatas Corrientes.

Viernes 19/12 – 21:00: Atenas vs Racing de Chivilcoy.

Viernes 19/12 – 21:30: La Unión vs Obras.

Viernes 19/12 – 22.00: Olímpico vs Platense.

Domingo 21/12 – 20:00: Oberá vs Obras.

Domingo 21/12 – 20:30: Peñarol vs Independiente.

Domingo 21/12 – 21:00: Unión vs Argentino de Junín.

Domingo 21/12 – 21:00: Instituto vs Racing de Chivilcoy.

Domingo 21/12 – 21.30: Quimsa vs Platense.