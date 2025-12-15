Será este martes desde las 20 en Km 8. Gimnasia-La Fede y luego el local Petroquímica-Náutico Rada Tilly.

El Clausura de básquet define sus finalistas en Primera Femenino

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet continuará este martes con la definición del torneo Clausura 2025, y en esta ocasión será para la categoría Primera Femenino.

En ese contexto, el Final Four -semifinales- se desarrollará en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8.

En primer lugar se jugará desde las 20 el clásico entre Gimnasia y Federación. Los árbitros del partido serán Rodrigo Reyes, Marcia Carrizo y Micaela Moncalieri.

A continuación, se disputará el segundo partido que estará a cargo del local Petroquímica, el mejor equipo de la fase regular, y Náutico Rada Tilly.

Los jueces de ese encuentro serán Facundo Iza, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

La actividad continuará el miércoles también en el gimnasio que se encuentra en Kilómetro 8. En primer lugar se jugará el partido por el tercer puesto y luego la final.

………………

Programa

MARTES 16

En el ‘Cemento Comodoro’- Km 8 - Final Four (Semifinal).

20:00 Primera F – Jgo. 2

Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes, Marcia Carrizo y Micaela Moncalieri. CT: Agustina Hernández.

21:30 Primera F – Jgo. 1

Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Facundo Iza, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón. CT: Micaela Solórzano.

MIERCOLES 17

En el ‘Cemento Comodoro’ – Km 8 – Final Four (Final).

20:00 Primera F – 3er. Puesto (Perdedor Jgo. 2 vs. Perdedor Jgo. 1). Arbitros: José Bova, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón. CT: Juan Carlos Pérez.

21:30 Primera F – 1er. Puesto (Ganador Jgo. 1 vs. Ganador Jgo. 2). Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Mario Contrera. CT: Agustina Hernández.