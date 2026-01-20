El beach waterpolo regresa a Puerto Madryn

En el marco del Festival Acuático Antonio Torrejón que se realiza todos los veranos en las aguas del Golfo, el próximo fin de semana se jugará el segundo torneo de beach waterpolo.

El sábado 24 y domingo 25 de enero, se llevará a cabo la segunda edición del beach waterpolo, en el marco del Festival Acuático “Antonio Torrejón” que se realiza en Puerto Madryn todos los meses de enero.

El evento es organizado por especialistas de la disciplina que la practican durante todo el año en la pileta de la Asociación Myfanuy Humphreys y de Rawson junto a la Dirección de Deportes de Puerto Madryn y cuenta con el acompañamiento de Chubut Deportes.

Este martes por la mañana, en el Auditorio de Chubut Deportes, se llevó a cabo la conferencia de prensa donde quedó presentado el torneo, con la participación de los organizadores Mauro Quintana, Anabel Artero y Andrea Lumbreras, y el gerente general de Chubut Deportes, Mariano Ferro.

Quintana expresó que “ya estamos con el cierre de inscripciones para el evento del fin de semana. Tenemos 70 inscriptos entre la rama masculina y femenina y los que jugarán mixtos. El sábado vamos a arrancar desde las 10.30 en el sector de la curva de El Indio donde están los food trucks”.

“Tenemos grandes expectativas, va a haber un gran clima, es la segunda edición del beach waterpolo, muy contentos de poder estar otra vez y esperamos que la comunidad se acerque a disfrutar de un evento único. Estamos muy agradecidos con Chubut Deportes que siempre no ha dado una mano en cada actividad que hacemos, y esperamos que se siga desarrollando el waterpolo en Chubut desde infantiles, adultos y mujeres”, agregó.

El organizador adelantó también: “Estamos de estreno, vamos a inaugurar una cancha inflable, que sería la parte externa, ya contábamos con los arcos, hemos hecho un aporte con toda la gente de la Asociación Myfanuy Humphreys donde jugamos todo el año. Van a venir jugadores de Comodoro, Esquel, Bariloche y hasta de Rosario, además de los locales de Puerto Madryn, Trelew y Rawson”.

Mariano Ferro, en representación de Chubut Deportes, sostuvo que “estos juegos son tan importantes, un nombre con historia en el turismo como Torrejón en Puerto Madryn, quiero felicitarlos por el estreno de la cancha que van a realizar en las aguas del Golfo y decirles que es una satisfacción más estar presentes como ente provincial del deporte de la provincia, como también el fin de semana pasado estuvimos en Playa Unión con el beach handball, beach tennis, beach newcom, la Corrida de la Bahía, y los juegos de Verano Activo, en una fuerte decisión de nuestro gobernador ‘Nacho’ Torres y con Millton Reyes a la cabeza de poder estar acompañando a todos los deportes en un lugar tan preciado como nuestra costa. Próximamente también vamos a estar con Verano Activo en Puerto Pirámides”.

“Por eso, para nosotros siempre es un placer ser parte de este equipo de trabajo, y sabemos que sin las ganas, sin el acompañamiento privado, municipal y del Estado provincial, hoy sería imposible poder realizar estos eventos, y lo mejor que nos puede pasar es trabajar en equipo”, manifestó el dirigente.

Por su parte, Artero fue la encargada de los agradecimientos y nombró “a la gente que nos apoyó y que se van sumando. A Defensa Civil, Premier departamentos, Club Náutico, pileta Myfanuy Humphreys, Chubut Deportes que siempre nos da una mano en todo lo que necesitamos, Dirección de Deportes de Puerto Madryn y a toda la gente que se quiera sumar para seguir colaborando”, cerró.