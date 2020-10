El bingo solidario ya dio el puntapié inicial y se expande

La iniciativa de Alejandro “Tachu” Saldaño suma cada vez más adhesiones, y apunta a expandirse para contrarrestar el mal momento de los hospitales públicos de Comodoro Rivadavia, como lo son el Regional y el Alvear.

El entrenador de Oeste Juniors tuvo una idea, la dio a conocer y las repercusiones trascendieron el fútbol, la ciudad, la provincia y el país, con mensajes de apoyo del exmundialista José “Pepe” Basualdo, el basquetbolista Nicolás Laprovíttola, de la selección argentina, y el exárbitro Sergio Pezzotta, entre tantos saludos que llegaron desde diferentes puntos.

“Como el fútbol genera mucho vínculo, pudimos conseguir videos de gente que está aportando a la campaña y eso alimenta mucho. Jugadores profesionales, gente del ambiente, y ahora la gente del básquet también empezó a mandar su video, porque la idea es que se junte el deporte, no solamente el fútbol”, remarcó Saldaño en diálogo con El Patagónico.

El primer bingo solidario se realizará el sábado 17 de octubre en la Liga de Fútbol. Luego se hará uno en noviembre y el último en diciembre, con la intención de sumar a otras disciplinas.

“La idea es reunirnos con la gente del rugby, del básquet, de diferentes disciplinas, y por ahí en noviembre ya lo hacemos en conjunto, no solamente la gente del fútbol. Ya va a pasar a ser un bingo deportivo. Eso es lo que uno busca en realidad”, enfatizó.

Respecto del bingo que tendrá lugar dentro de una semana, adelantó: “Con esto de las restricciones, cada vez van saliendo diferentes medidas, así que vamos a empezar a las 19 con sorteos y subastas, y el bingo va a ser a las 20, para que a las 20:30 estemos terminando. Queremos evitar que se junte mucha gente y que ande circulando sin permiso”.

PREMIOS

El cartón tiene un precio de 400 pesos y ya se estableció que el primer premio consistirá en 25.000 pesos. “Del segundo al sexto, vamos a recopilar los premios más importantes y los vamos a largar a principios de la semana próxima”, anunció Saldaño.

Las donaciones llegan desde diferentes sectores. “La gente nos dona órdenes de compra, cenas para dos personas, pelotas, camisetas. Un club nos donó dinero; una persona puso electrodomésticos; la empresa Optimus CR, que vende optimizadores de combustible (un adicional para disminuir el consumo), donó un voucher; el Ente Comodoro Deportes nos va a donar pelotas y por ahí nos hace una donación de dinero”, destacó.

Asimismo, resaltó: “También se busca que la gente pueda donar voluntariamente a la cuenta del Hospital Regional. Eso después se divide entre los dos hospitales, el Regional y el Alvear”.

PUNTOS DE CONTACTO Y MODALIDAD DE VENTA

Quienes estén interesados en colaborar con la compra de cartones de bingo, en principio pueden comunicarse al número de teléfono fijo 2974279801. “Ese es exclusivo de venta. Desde las 9 hasta las 21 estamos recibiendo llamados”, recalcó “Tachu”. Otros números de contacto son los celulares 2974245107 (Alejandro Saldaño), 2976253872 (José Luis Alcaín) y 2975144109 (Juan Espósito).

Al igual que este sábado, el martes se abrirán las puertas de la Liga de Fútbol para seguir con las ventas, entre las 10 y las 17. El domingo y el lunes (feriado), solo se podrán adquirir los cartones llamando al teléfono fijo exclusivo para ventas.

“La modalidad de venta es semi virtual. Hay gente que no tiene internet o Facebook, así que no quisimos dejar a nadie afuera. La idea era hacerlo todo virtual, pero tuvimos que sacarlo de esta forma para llevarle, por ejemplo, a la gente mayor que es la que más está ayudando. Ahora le estamos entregando a una persona que no puede salir de su casa y que no tiene Facebook”, acentuó.

En ese sentido, Saldaño rescató: “Queremos ser abarcativos. El ambiente del fútbol se maneja en esos ámbitos, de clase baja o de pocos recursos, y quizás es la gente que más ayuda. Las señoras te llaman y te dicen que quieren ayudar, y son jubiladas. Te sorprendés de una manera espectacular”.