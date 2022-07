El calvario del hombre que dejó a su esposa por la ucraniana refugiada

En primera instancia, el hombre, pese a los malos momentos que ha pasado últimamente, señaló que "he estado tratando de salir adelante y sobrevivir con Sofiia".

"He estado tratando de salir adelante", expresó Tony Garbett, de 29 años, quien tomó la decisión de dejar a su esposa para continuar su vida junto a otra mujer de nacionalidad ucraniana, que llegó como refugiada a su vivienda en Bradford, Inglaterra.

El hombre, que además tiene dos hijos, inició una relación con Sofiia Karkadym, de 22 años, tan solo diez días después de que llegara a su casa, lo que dejó consternada a Lorna, su pareja en ese entonces.

Sin embargo, la vida de Tony dio un vuelco tras esta determinación, puesto que la nueva relación con Sofiia, la cual se hizo viral en Internet, le afectó en sus negocios, llegando a perder su trabajo y endeudarse, informa The Sun.

A su vez, aclaró que "quiero mostrarle a la gente que no soy un mendigo de los beneficios del gobierno, sé lo que es correcto... Tenía un negocio muy exitoso. Me he dedicado a él, algunas semanas le dediqué más de 80 horas a la semana".

En este contexto, reveló que la situación ha escalado a tal punto que no ha podido amoblar su hogar con su nueva pareja, a quien ha tenido que cuidar por problemas de salud: "He llegado al límite de las tarjetas de crédito, los miembros de mi familia me han ayudado", indicó.

Cabe señalar que Sofiia, una vez que huyera de su país, sufrió una infección ocular, lo que encendió las alarmas entre ella y Tony: "A partir de ahora, ella es mi prioridad. Necesita mi cuidado", sostuvo el hombre.