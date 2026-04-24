El Centro de Encuentro del Amaya estará terminado este año

El intendente Macharashvili efectuó una recorrida por el espacio, que se encuentra en la etapa final de ejecución. Además, visitó la obra del muro de contención que se está llevando adelante en barrio Laprida. “Es muy importante para nosotros continuar invirtiendo en infraestructura a pesar de la situación que se vive a nivel regional y nacional”, remarcó.

Este viernes, el intendente recorrió importantes obras que se están llevando adelante en distintos sectores de la ciudad, acompañado por el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, y los subsecretarios Luis Romero y Clarisa Méndez. En primera instancia, visitaron el Centro de Encuentro ubicado en barrio Abel Amaya y, posteriormente, se dirigieron a Laprida, donde se está construyendo un muro de contención en la calle Costa Rica.

Al respecto, Othar Macharashvili destacó: “es muy importante para nosotros continuar invirtiendo en infraestructura a pesar de la situación que se vive a nivel regional y nacional. En este caso, son dos obras fundamentales por distintos motivos: el Centro de Encuentro, que aglutinará una gran cantidad de actividades y cumplirá con un rol trascendental de contención para los chicos de la zona sur, y un muro de contención, que buscará brindar mayor seguridad a los vecinos de un sector de barrio Laprida”.

Por su parte, Luis Romero recordó que el Centro de Encuentro “es una obra que inició Provincia, pero que, mediante un convenio, pasó a manos de la Municipalidad, que lanzó una segunda etapa con una ejecución firme y continua, con el objetivo de finalizar un espacio que cumplirá un rol muy importante de contención para muchos barrios de nuestra ciudad”.

“Se trata de un edificio de más de 3.000 metros cuadrados, que contará con pileta de natación, aulas y otros espacios que permitirán albergar innumerables actividades educativas, culturales y deportivas. Teniendo en cuenta la situación actual a nivel provincial y nacional, estas acciones que efectúa con mucha responsabilidad la Municipalidad son importantísimas”, recalcó.

Del mismo modo, el funcionario indicó que el edificio sufrió actos vandálicos y la sustracción de elementos eléctricos. “Muchas veces pareciera que la obra no tiene avances a la vista, pero se debía avanzar con estas tareas invisibles que representaron un gasto que no estaba previsto, ya que debieron reconstruirse algunos sectores y reponer puertas, vidrios y otros artefactos. El proyecto no preveía la instalación de rejas, pero visto lo sucedido, deberemos avanzar en una protección”, aclaró.

En esa línea, manifestó que la obra “se encuentra en un 60% de ejecución, ya entrando en la etapa final, por lo que, aun teniendo en cuenta los imprevistos que se presentaron, el ritmo de avance es muy bueno y prevemos que hacia fin de año tengamos el edificio en condiciones para habilitarlo”.

MURO EN LAPRIDA

Por otra parte, Romero se refirió al muro de contención que se está llevando adelante en la calle Costa Rica, al afirmar que “Laprida tiene una situación compleja a nivel topológico y, visto lo que ha sucedido en otros sectores de la ciudad, los vecinos entraron en estado de alerta debido a estos movimientos telúricos”.

Continuando en ese tenor, expuso que, la construcción del muro de contención “busca llevar soluciones a un sector complicado, con un suelo arcilloso, por lo que se está utilizando una tecnología que genera una empresa local como Petroquímica, denominada ‘muroblock’, que admite maleabilidad”.

“El muro tiene 36 metros de desarrollo y contempla una inversión de más de 100 millones de pesos, pero esto no representa la complejidad de su ejecución, ya que los trabajos se efectúan de una forma muy artesanal, pieza por pieza. Este tipo de soluciones son mucho más amigables, pero a la vez más costosas”, explicó.

En tanto, el presidente de la Asociación Vecinal de barrio Laprida, Ariel González, expresó que “estamos muy contentos por la visita del intendente y por la ejecución de esta obra tan importante. La geografía del barrio es compleja y estos muros de contención son muy necesarios para llevar tranquilidad a los vecinos, por lo que estamos muy conformes”.

Para cerrar, el vecinalista sostuvo que “somos una comisión que asumió hace solo unos meses y estas visitas de los funcionarios nos empujan a seguir trabajando. Somos el nexo entre el vecino y el Estado y nuestra función es gestionar para lograr soluciones para el barrio, por lo que continuaremos apuntando a eso”.