El municipio premió por el pago anual a contribuyentes

Durante la entrega de premios se reconoció a los vecinos que cumplieron con sus obligaciones impositivas de forma anual, mediante un sorteo que incluyó múltiples premios.

En el marco de una política de incentivo al cumplimiento tributario que lleva adelante la gestión del intendente Othar Macharashvili, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia llevó adelante la entrega de premios correspondiente al sorteo por el pago anual, organizado por la Secretaría de Recaudación.

La actividad, que se realizó en el Centro Cultural, tuvo como objetivo reconocer a aquellos contribuyentes que, con compromiso, esfuerzo y responsabilidad, realizaron el pago anticipado de sus obligaciones fiscales, contribuyendo al sostenimiento de los servicios y al desarrollo de la ciudad.

Del evento participaron los secretarios de Gobierno, Sergio Bohe; de Recaudación, Luis Perea; de la Mujer, Género y Diversidad, María Cativa; las subsecretarias de Ambiente, Jordana Mrla; de Ingresos Brutos y Fiscalización, Bárbara Victorino. Asimismo, acompañaron autoridades municipales y vecinos beneficiados.

En ese contexto, Perea destacó la importancia de este tipo de iniciativas "que buscan no solo premiar el esfuerzo de los ciudadanos, por su compromiso y responsabilidad ciudadana, sino que pudieron acceder a un beneficio económico de un 25% de descuento en el mes de enero y un 15% para febrero".

"Esto es una política tributaria y económica –agregó- que lleva adelante este Municipio por decisión de nuestro intendente Othar Macharashvili, y somos uno de los pocos municipios en el país que tiene este gesto para con sus vecinos. Seguiremos avanzando en ese camino”, indicó Perea.

El sorteo, realizado ante escribano público, incluyó a vecinos que abonaron de manera anual los impuestos Inmobiliario, Automotor, Tasa de Higiene Urbana, Derecho de Ocupante y Cementerio. En esta oportunidad, se entregaron premios a 125 contribuyentes, entre los que se destacaron televisores de 50 y 55 pulgadas, varios tipos de electrodomésticos y acreditaciones en el SEM.