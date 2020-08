"El Chavo del 8" deja de salir al aire en todo el mundo

Un conflicto entre Grupo Televisa y Grupo Chespirito dejará a "El Chavo del 8" afuera de la televisión, y así la televisión argentina sentirá su ausencia tras casi 40 años en pantalla.

A través de su cuenta de Twitter, Roberto Gómez Fernández, hijo del actor y director de la productora, confirmó la noticia. "Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos", comentó.

Su hermana Graciela Gómez Fernández también lamentó que la cadena de televisión considere que los programas “ya no valen nada”. "Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia", aseguró. en la televisión argentina

Los desacuerdos también implican al Chapulín Colorado. Raúl Brindis, conductor de radio y Televisión de Univisión, contó: "Por problemas económicos y legales entre Grupo Chespirito y Televisa se ha detenido toda transmisión de sus programas en televisión abierta en México y más de 20 países. El 31 de julio fue el último día de transmisión ininterrumpida de los programas de Roberto Gómez Bolaños".