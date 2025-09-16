El ciclismo puso en marcha el minitorneo "Primavera 2025"

Luis Díaz, en categoría Elite, se quedó con la victoria en Elite. La competencia se corrió el último domingo detrás del autódromo General San Martín.

El Club de Ciclismo, Cultural y Deportivo Patagonia llevó adelante la primera fecha del minitorneo de ciclismo “Primavera 2025”. La competencia tuvo lugar detrás del autódromo General San Martín, en la avenida Presidente Juan Domingo Perón.

La competencia es organizada por el club de Ciclismo Cultural y Deportivo Patagonia y fiscalizado por la Asociación de Ciclismo de Comodoro Rivadavia (ACCR). La actividad es, como todos los años, acompañada por el Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Estuvieron participando las categorías Elite+, Master A, Master B, Máster C, Master D, y Damas. Luis Díaz se quedó con el primer lugar del podio en la categoría Elite.

Las fechas restantes del calendario de tres fechas del minitorneo Primavera, tendrá continuidad el 9 y 30 de noviembre en Comodoro Rivadavia.

Desde la organización agradecieron especialmente a “Comodoro Deportes”.

Panorama

Varones Menores

1) Lautaro Reyes

Damas

1) Carolyn Abello

2) Jorgelina Steger

3) Dalma Morales

MASTER D

1) Ricardo Cabibbo (Comodoro Rivadavia)

2) Juan Carlos Navarro (Caleta Olivia)

MASTER C

1) Juan Carlos Gómez (Comodoro Rivadavia)

2) Alberto Calisto (Rada Tilly)

3) Héctor Quiroga (Caleta Olivia)

MASTER B

1) Eduardo Astudillo (Comodoro Rivadavia)

2) Ramón Schwemer (Comodoro Rivadavia)

3) Carlos Díaz

Elite

1) Luis Díaz

2) Nahuel Olguín

3) Mario Troncoso

CLASIFICACION GENERAL

Damas

1) Carolyn Abello

2) Jorgelina Steger

3) Dalma Morales

Varones 1 hora

1) Eduardo Astudillo

2) Luis Díaz

3) Nahuel Olguín

4) Ramón Schwemer

5) Ricardo Cabibbo

6) Juan C. Gómez

7) Mario Troncoso

8) Alberto Calisto

9) Héctor Quiroga

10) Carlos Díaz