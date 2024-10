El comedor universitario solo tiene 60 cupos diarios

“Nuestros docentes cobran una miseria y el ajuste ya se nota en la falta de actualización de becas y en un comedor que ahora funciona con 60 cupos por día; 30 a la mañana y 30 a la tarde; ni siquiera todos juntos”, expresó este lunes Micaela Huincaleo, una de las voceros de los estudiantes de la UNPSJB que se reunieron con concejales de Arriba Chubut, los únicos que los recibieron.

Junto a Franco Villegas, ambos universitarios evaluaron positivamente la reunión en la que pidieron un pronunciamiento público sobre la situación que padecen las universidades públicas en todo el país. “Queremos saber por qué la Provincia, casi por unanimidad, apoyó el veto”, acotó Huincaleo en referencia a las actitudes de Ana Clara Romero, César Treffinger y Jorge Antonio Avila.

En este contexto, señalaron que esta semana habrá clases públicas en el comedor y en el hall –entre otros sitios- de la Ciudad Universitaria de Km 4, como forma de visibilizar la situación que atraviesan. El jueves, en tanto, habrá una radio abierta en la plaza San Martín y el viernes un festival. La idea es difundir todo lo que se pueda la situación de precariedad que atraviesan. “Los estudiantes de a poco se van sumando. Es que muchos ni sabían de qué se trataba esta ley. No es algo que se haya explicado en la Universidad, al menos en mi carrera”, acotó Huincaleo.

¿SON O SE HACEN?

Una de las concejales que se refirió al tema tras la reunión de este lunes con los estudiantes –aparte estuvieron referentes de los docentes y nodocentes de la UNPSJB- fue Maite Luque, quien aclaró que el tema está en agenda de su bloque desde que comenzó a debatirse qué pasaría si hubiera veto de Javier Milei, lo que finalmente ocurrió.

“Manifestamos nuestro apoyo a la Universidad con expresiones de Deseos, que es la forma que tenemos. Les pedimos a nuestros legisladores que no apoyaran el veto de Milei y en lo personal no termino de entender si no son conscientes de lo que esto significará para nuestro territorio, o sí son conscientes de lo que han hecho y lo que quieren es destruir un país”, sostuvo la concejal en una entrevista con AZMTv.

“Me cuesta razonar en función de los argumentos que veo porque la discusión es educación pública sí o no porque sin el financiamiento adecuado no es posible llevar a cabo una actualización para el funcionamiento y los sueldos de docentes y nodocentes”, sostuvo Luque.