El comisario de Senguer protagonizó un escándalo y lo echaron

Este martes se informó que relevaron de su cargo al jefe de la Comisaría de Alto Río Senguer, Carlos Sendón, luego de ser visto en un video discutiendo con un ciudadano.

Según la información que trascendió, el hecho habría ocurrido el fin de semana en un local nocturno de dicha localidad. En el material fílmico, se lo ve al comisario sin camiseta y discutiendo con un hombre.

Si bien no se escucha lo que dice, dos personas intentaron dialogar con Sendón para que desistiera de su actitud hasta que una tercera lo tomó del cuello y lo llevó afuera del local.

Ante este video, la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia tomó la decisión de apartar al comisario en su cargo.

Embed - Relevaron de su cargo al jefe de la Comisaría de Alto Río Senguer

Sendón había asumido como jefe de esa dependencia policial hace dos meses. Fue trasladado allí luego de que en el último mes de abril protagonizara otro escándalo en la comisaría de Diadema, donde era jefe.

Aunque en su momento, desde la propia Policía se procuró mantener la máxima discreción posible, se supo que Sendón disparó su arma contra la casa y un auto de su ex pareja y que la mujer lo denunció penalmente, por lo que a él le quitaron el arma reglamentaria.

Según la denuncia que le hicieron al subcomisario Sendón –publicada en Crónica-, la violenta acción tuvo lugar ante varios testigos que declararon ante la policía e intervino el Ministerio Público Fiscal, desde donde se ordenó que se le hiciera a Sendón el “dermonitrotest” (levantamiento de indicios de pólvora en las manos) y se lo demoró preventivamente.

Al parecer, Sendón vivía en la misma propiedad que su ex, ocupando un departamento ubicado en la parte trasera de la vivienda.

Al jefe policial le atribuyeron entonces haber efectuado al menos tres disparos contra la casa donde la mujer viviría con su actual pareja y contra el auto de ella, un Fiat Movi Way en el que las autoridades intervinientes descubrieron al menos un orificio de bala.

Lo acusaron de haber utilizado su arma reglamentaria, la cual la policía encontró sobre una mesa cuando entró al departamento de Sendón, momentos después del hecho, y lo descubrió profundamente dormido, en aparente estado de ebriedad, según dijo un médico que lo examinó y al que debieron acudir al no poder despertarlo.

El episodio fue grave y no obstante Sendón no pasó a disponibilidad, si no que se le concedió otro destino, Río Senguer, donde volvió a ingeniárselas para no pasar desapercibido.