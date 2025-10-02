El comodorense Ian Subiabre renovó su contrato con River hasta 2028

El juvenil de 18 años, oriundo de Comodoro Rivadavia, firmó de manera virtual desde Chile, donde disputa la Copa del Mundo con la Selección Argentina. Su cláusula de rescisión fue fijada en 100 millones de euros.

Después de semanas de tensión, versiones cruzadas y negociaciones estancadas, finalmente Ian Subiabre renovó su contrato con River Plate. El delantero comodorense, de apenas 18 años, firmó de manera virtual desde Chile, donde se encuentra concentrado con la Selección Argentina en el Mundial Sub 20.

Hasta ahora, Subiabre tenía vínculo con el club de Núñez hasta diciembre de 2026, pero la intención de la dirigencia era extender el contrato y blindarlo con un fuerte aumento en la cláusula de rescisión. La traba surgió por el reclamo del representante, que exigía un salario acorde al nuevo monto.

En medio de la incertidumbre, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, intervino directamente para destrabar la situación. Tapia habría hablado con el futbolista y, tras una mejora en la oferta de River, se alcanzó un acuerdo. El viernes pasado se cerró verbalmente y, en los últimos días, se concretó la firma a distancia.

De esta manera, Subiabre quedó ligado al Millonario hasta diciembre de 2028, con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Con el tema resuelto, el delantero pudo disputar el Mundial juvenil con la Albiceleste, donde ya dejó su huella: marcó un golazo en el triunfo ante Cuba en el debut y volvió a convertir frente a Australia.

Consultado por DSports sobre cómo atravesó las semanas de incertidumbre, el joven surgido en Comodoro Rivadavia aseguró: “Lo transcurrí bien, estoy tranquilo. Por suerte se dio todo bien”. Y sobre su experiencia con la Selección, agregó: “Me siento muy cómodo, por suerte me salen las cosas bien”.