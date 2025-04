El Conejo Quiroga y Romina Uhrig en comprometida situación

El rumor no es nuevo: hace tiempo que vinculan a Romina Uhrig con Alexis “Conejo” Quiroga. Desde el Bailando 2023, cuando los dos ex Gran Hermano compartieron la pista, junto con Coty Romero, ex del cordobés. Así las cosas, en los últimos días un nuevo testimonio los compromete.

Es que Romina y el Conejo fueron algunos de los invitados al súper cumpleaños de Samanta Herdt, ex jugadora de Survivor, el ciclo que condujo Marley y que se vio en Telefe el año pasado. Una noche de fiesta y desenfreno que terminó siendo punto de encuentro para varios ex participantes de realities y una ocasión ideal para los… ¿amantes?

Juntos, muy juntos, al borde de los besos. Así se los vio a Cone y Romina en el boliche Moscú donde Herdt festejó su cumple. Incluso hay imágenes donde se ve, claramente, a Uhrig tomando de la cara al ex novio de Coty, para luego estamparle un beso.

Las fotos se viralizaron y, más tarde, Samanta contó a Pronto todo lo que presenció aquella noche. “Vi todo lo que se generó, había muchos invitados, yo estaba un rato con cada uno… Muchos invitados de realities, fue una fiesta que no me voy a olvidar más. Estuvimos en el VIP, más de 100 invitados”, explicó Herdt.

¿Acaso Samanta fue testigo del chape de los ex Gran Hermano 2022? Consultada sobre el tema, la joven aclaró que, si bien los vio a los dos con una evidente química y buena onda, no pudo asegurar lo que las imágenes sugieren.

“Yo no vi beso, aclaró. Sí los vi que estuvieron juntos, que charlaron mucho, se reían, se los veía bien, pero el beso que dicen no lo vi”, señaló la ex Survivor, que acaba de cumplir 29 años. Días atrás, el mismo Conejo habló con Pepe Ochoa sobre esa situación confusa que vivió con la ex diputada nacional de La Cámpora.

"¿Beso? ¿Qué beso? Chapando, imposible. Hablando, puede ser", dijo Quiroga en El Ejército de LAM (Bondi Live). "Estuvimos el sábado en Moscú compartiendo un cumple, pero no fue más que eso. Siempre pasa cuando me ven hablando con Romi piensan que hay en alguna circunstancia, pero nada", insistió.

El ex GH incluso dio detalles de su presente sentimental que nada tendría que ver con Romina Uhrig. "Estoy en medio de una situación, conociendo a alguien. No es del medio, pero cercana", deslizó.