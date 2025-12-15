El CPB Stella Maris celebró con una jornada familiar

Con la participación de niños, familias y personal de la institución, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través del Centro de Promoción Barrial (CPB) Stella Maris, llevó adelante este lunes el cierre de fin de año del jardín maternal Stella Maris, en un ambiente de encuentro, alegría y reflexión, orientado a fortalecer los lazos de la comunidad educativa.

Durante el festejo, se organizaron distintos espacios recreativos, tanto en el interior como en el patio, donde los más pequeños disfrutaron de juegos didácticos, plaza blanda e inflables, pensados para el disfrute en familia.

Además, se compartió una mateada comunitaria, se ofrecieron licuados para los niños y niñas, y se realizó un almuerzo a cargo del personal del jardín.

LEGAJOS, CARPETAS, DIPLOMAS

En alusión a la jornada, la directora del CPB Stella Maris, Verónica Muñoz, hizo hincapié en “la relevancia de estos encuentros para cerrar ciclos, compartir lo vivido durante el año y proyectar nuevos desafíos, valorando el acompañamiento de las familias y destacando la trayectoria educativa de los niños de 1 y 2 años en la institución”.

“Durante la jornada de hoy entregamos los legajos, carpetas y diplomas a los 13 niños que asisten al jardín maternal y se otorgó un presente que se realizó con la colaboración de los padres para la compra de los regalitos. Además, el personal de cocina elaboró snacks saludables para el compartir”, sostuvo.

Asimismo, la directora indicó que “esta época del año es muy emotiva, por el vínculo que se genera con cada uno de los pequeños, brindándoles un espacio de contención, de juego y de aprendizaje constante promoviendo autonomía, la socialización y la exploración preparándolos para etapas futuras”.

En este marco, la directora técnica del área de Educación de Promoción Social y Comunitaria, Mirta Galarze, expresó que “estamos muy contentos con la adherencia que han tenido los niños y sus familias, así como con el acompañamiento que tuvieron durante todo el año por parte de la institución. La etapa que se viene es de nuevos desafíos, ya que se incorporaran a otras instituciones y a nuestros espacios, pero sabiendo que siempre pueden contar con nosotros”, apuntó.

Durante los días previos, las familias participaron de un taller de cocina navideña, donde se elaboraron garrapiñadas y galletas que luego fueron entregadas como souvenir. Asimismo, los niños confeccionaron recipientes para dichas producciones y colaboraron en la ornamentación del espacio.

El cierre incluyó un brindis familiar, acompañado por torta y alimentos saludables elaborados previamente en actividades conjuntas.