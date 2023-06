El crudo relato de un turista detenido durante la represión 

Un hombre que visitaba la provincia de Jujuy fue llevado desde un corte de ruta hasta el penal de Alto Comedero sin que le explicaran las razones de su detención. Un turista que estaba de paso por Jujuy, en el momento y lugar equivocados.

Todo ocurrió durante el último fin de semana, cuando hubo enfrentamientos entre la policía y quienes se encontraban cortando rutas y caminos nacionales y provinciales en toda la provincia que gobierna el radical Gerardo Morales. Cristian Oviedo llegó al lugar sin saber lo que viviría en las horas siguientes.

“Estábamos haciendo base en Salta y salimos para Jujuy con la intención de ir a conocer Purmamarca y Tilcara. Estaba la gente manifestándose, la policía había empezado a reprimir del otro lado. Me acerqué con la intención de saber si iban a dar una solución o si efectivamente, había rumores que iban a empezar a tirar piedras, balazos de goma”, relató el joven.

“Me asusté; estábamos en un auto rentado. Cuando me acerco, estaba mirando toda la situación, de repente vienen dos policías, me agarran sin explicarme nada. Es una situación que cada vez que se me viene a la cabeza me hace quebrar. No me preguntaron ni cómo me llamaba, me agarraron del brazo, entre dos personas me metieron como si fuese un delincuente cuando solamente era turista, quería venir a conocer Jujuy”, prosiguió.

https://twitter.com/GabyPresta/status/1670898150008127489 Así detuvo la policía de @GerardoMorales a Cristian, el compañero de uno de mis mejores amigos. Ambos estaban en Jujuy de paseo, son de CABA. Estuvo 30 horas preso en Alto Comedero y lo cagaron a palos.

Si callamos lo que está pasando en la dictadura de Morales somos cómplices. pic.twitter.com/6YukOk4Wfu — Gaby Presta (@GabyPresta) June 19, 2023

“Jamás tuve problemas con la policía, jamás tuve una denuncia penal. Me metieron dentro del camión; había una abogada que decía ‘decime tu nombre y apellido’. Cuando quise decirle mi nombre y apellido el policía me tapó la boca. Me cubren con una manta la camioneta y me meten adentro”, relató.

“Vos te lo buscaste” eran las palabras del policía que lo retenía adentro de la camioneta. “Solamente ahorcado me llevaron a una comisaría; de la comisaría, sin declarar nada, de la comisaría me trasladaron a Alto Comedero que yo, en mi inocencia y sin conocer la provincia, le mando un mensaje a mi hermano y le digo: ‘nos están llevando a un comedor’. No sabía jamás que era un servicio penitenciario. Y (pasé) un día encerrado en el servicio penitenciario, privado de mi libertad. Algo totalmente triste. Antes de que me llevaran me largué a llorar”, concluyó Oviedo.

Fuente: Jujuyalmomento.com