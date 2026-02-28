El Destacamento 3 celebró su 30° Aniversario

Lo hizo con un acto que reunió a autoridades municipales y provinciales, integrantes del cuerpo activo, familiares y vecinos de la zona norte.

La ceremonia contó con la presencia del intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; el vice intendente, Maximiliano Sampaoli; el diputado nacional, Juan Pablo Luque; concejales; miembros de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios; el director de Capacitación, Gabriel Sánchez; la secretaria administrativa de la Dirección de Capacitación, Sofía Cerela; Fuerzas Armadas y de Seguridad; la banda militar Sargento Mayor Matías Sarmiento del Regimiento de Infantería Mecanizada 8 y familiares de bomberos.

En ese marco, el intendente destacó la relevancia de la fecha al manifestar que “hace 30 años que este destacamento de zona norte cumple un rol fundamental para la ciudad”, recordando que “su participación va más allá de lo cotidiano, ya que han tenido un desempeño tremendo en cada emergencia, junto a todas las fuerzas civiles, estando a la altura de las circunstancias y logrando prevenir daños mayores y salvar vidas”.

Macharashvili subrayó además la importancia del acompañamiento municipal a la institución. “El aporte que realizan los vecinos permite que los destacamentos crezcan y estén equipados con la última tecnología, con el objetivo de estar en el momento justo y en el lugar indicado para salvar vidas. Desde el Municipio trabajamos con convenios y normativas que garantizan recursos y eficiencia en el cobro de los aportes, lo que se refleja en la renovación de flota, equipamiento y capacitación que se ha dado en los últimos años”, señaló.

UNA HISTORIA DE ESFUERZO Y CRECIMIENTO

El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Felipe Di Marco, recordó los inicios del destacamento, surgido ante el rápido crecimiento de zona norte y la necesidad de brindar una respuesta más ágil a las emergencias, al sostener que “tras gestiones ante la entonces empresa YPF, lograron obtener en comodato un edificio abandonado que fue recuperado con el trabajo voluntario de los propios bomberos. No teníamos recursos ni móviles suficientes. Con mucho sacrificio fuimos poniendo en condiciones las instalaciones hasta que hace 30 años inaugurábamos este lugar”.

También destacó el acompañamiento municipal en los últimos años para concretar obras de ampliación y mejoras edilicias. “Hoy vemos un destacamento fortalecido, con mayor equipamiento y capacidad de respuesta. Eso es fruto del esfuerzo de todos”, afirmó.

Por su parte, el jefe del Cuerpo Activo, José Ayamilla, remarcó el orgullo que representa “portar este uniforme todos los días. Valoramos profundamente el compromiso y el tiempo que cada integrante deja de su vida personal para servir a la comunidad”.

En tanto, el jefe del Destacamento N° 3, Adrián Carrizo, expresó que “ser bombero voluntario implica sacrificio, valor y abnegación. En este destacamento no sólo respondemos a emergencias, sino que formamos una familia que se sostiene en los momentos difíciles. Hoy celebramos 30 años con orgullo y renovamos nuestro compromiso de seguir sirviendo con la misma vocación que nos trajo hasta acá”, expresó.