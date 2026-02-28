Nueva edición del curso "Jóvenes Pasteleros"

El municipio comodorense impulsa una capacitación anual y gratuita en panadería y pastelería destinada a jóvenes de 18 a 30 años, con fuerte orientación a la inserción laboral.

La Municipalidad, a través de la Dirección de Juventud dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, puso en marcha una nueva edición del curso teórico-práctico de Panadería Básica y Pastelería “Jóvenes Pasteleros”, una propuesta de formación gratuita destinada a jóvenes de entre 18 y 30 años de Comodoro Rivadavia.

La iniciativa, que se desarrolla en la sede de la Asociación Vecinal del barrio José Fuchs, comenzó este mes con cupos completos y una matrícula de entre 12 y 16 participantes, consolidándose como un espacio de capacitación con rápida salida laboral. El cursado se lleva adelante los días sábados, de 12 a 19, adaptándose a los tiempos de producción y horneado propios de cada clase.

La directora del área de Juventud del municipio, María Esther Silva, explicó: “el programa tiene una duración anual, organizada en dos semestres: el primero enfocado en panadería básica y el segundo en pastelería básica”.

“La propuesta contempla una carga horaria mensual aproximada de 32 horas, combinando contenidos teóricos con prácticas intensivas en elaboración de productos”, detalló.

Respecto a la propuesta que forma parte de las políticas públicas que el municipio impulsa desde 2007 para fortalecer la inserción laboral juvenil en el sector gastronómico, que cuenta con el acompañamiento del personal municipal en el lugar y está a cargo de la profesional Tamara Gallardo, Silva destacó que “todos los años renovamos las expectativas ya que generalmente los cupos se llenan muy pronto dado que el curso tiene salida laboral y una profesora que tiene mucha experiencia en el rubro”.

CONTENIDOS

Durante las primeras clases, los jóvenes trabajan sobre normas de seguridad e higiene, buenas prácticas de manufacturación y uso seguro de maquinarias. Asimismo, comienzan con la introducción a la panadería, abordando el conocimiento de harinas, levaduras, agentes leudantes, productos lácteos, huevos, azúcares, especias y esencias.

A lo largo del semestre, el temario incluye clasificación de masas (quebradas, laminadas, fermentadas y batidos), elaboración de merengues —suizo, francés e italiano—, historia y producción de tortas clásicas de alta demanda comercial como selva negra, carrot cake y red velvet, además de variedades de cheesecake en frío y en caliente.

En el segundo tramo del año, la capacitación profundizará en técnicas de montaje de tortas, elaboración de cremas y buttercreams, preparación de fondant y pasta Ballina, así como también un taller especial de productos navideños, que incluirá pan dulce, stollen, budín inglés y otras recetas tradicionales.