Ruta 3: habilitan la rotonda norte de acceso a Madryn

La habilitación de la nueva rotonda completa la intervención sobre la doble trocha entre Madryn y Trelew, cuya reparación permitió reducir en un 75% los siniestros viales en el sector y poner fin a más de 20 años de paralizaciones

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, inauguró este sábado la Rotonda de Acceso Norte de Puerto Madryn, obra enmarcada en la finalización de la doble trocha que une a esa ciudad con Trelew, cuyo tramo central fue terminado e inaugurado por la actual gestión en octubre de 2025, luego de más de dos décadas de paralizaciones.

Acompañaron al mandatario provincial el intendente Gustavo Sastre; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; y el presidente de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), Federico Drescher.

SEGURIDAD VIAL

Durante la recorrida por la nueva traza, Torres sostuvo que la obra “fue el compromiso que asumimos con una ruta que no solo le costó la vida a muchísimos chubutenses, sino que también reflejó más de 20 años de inacción y desidia”.

En ese sentido, destacó que el tramo de la Ruta Nacional N°3 “pasó de ser un paradigma de la corrupción a convertirse en un símbolo de lo que podemos hacer cuando las obras se empiezan y se terminan, administrando con responsabilidad el esfuerzo de los contribuyentes”.

La nueva rotonda de acceso, agregó, “es un paso más para garantizar la seguridad de miles de vecinos que transitan a diario este corredor estratégico, mejorando el ingreso a una de las principales ciudades de la provincia”.

Desde la habilitación del tramo central de la doble trocha, los siniestros viales en el sector se redujeron en un 75%, consolidando una mejora concreta en materia de seguridad.

CARACTERÍSTICAS

El proyecto contempló la ejecución de 25.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica de 6 centímetros con asfalto modificado, la colocación de barandas metálicas, señalización horizontal y vertical, ejecución de banquinas y trabajos complementarios de movimiento de suelo.

Las tareas fueron ejecutadas por la empresa Semisa Infraestructura S.A., bajo supervisión de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación y de la Administración de Vialidad Provincial.

Con esta intervención, la Provincia culmina una obra largamente demorada y consolida uno de los corredores viales más importantes del noreste chubutense.