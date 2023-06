El día que Alicia Barrios le recriminó a Pappo que intentó violarla

Alicia Barrios es una de las primeras mujeres en la historia de la televisión Argentina que expuso públicamente un episodio de intento de violación que le tocó vivir. Corría la década del 80 y ella era una joven periodista que brillaba con las entrevistas que hacía para diversos programas.

Desafortunadamente, en una extenuante jornada laboral, sufrió una situación de acoso sexual que le marcó la vida. La persona que generó su total repudio fue el fallecido Norberto Aníbal Napolitano -más conocido como “Pappo”- que en ese momento se encontraba en el Luna Park para dar un concierto de rock.

Seis años después de lo sucedido, la locutora enfrentó al músico en el ciclo Noche de brujas (Canal 7), y el momento volvió a cobrar relevancia en las últimas horas, luego de que se virilizara en Twitter.

Si bien hoy en día el clip de la entrevista generó reacciones de repudio hacia la actitud del referente del blues, en aquel entonces Alicia sufrió insultos y situaciones incómodas con los fanáticos del intérprete de “Juntos a la par”, los cuales no se tomaron bien el momento en el que lo expuso públicamente.

https://twitter.com/NatiRamoneOk/status/1670037816217042944 Ella REINA TOTAL. Pensemos que era 1986 y él era uno de los más poronga del barrio. pic.twitter.com/PJEbG7p61T — Nati (@NatiRamoneOk) June 17, 2023

“La gente me decía que por mi forma de ser me tenía que pasar eso, que tenía ese estilo. En ese momento el periodismo empezaba a tener mujeres lindas y muy inteligentes, por lo que pagabas un costo muy alto. Te estigmatizaban”, confió Barrios a La Nación.

Luego de hacer una reflexión sobre el avance que hizo la sociedad en relación a los casos de abuso y las violencias contra de las mujeres, Alicia recordó el momento en el que encaró a Napolitano en el año 1986.

“Una de las secciones que tenía el programa en el que trabajaba era la del rock. Ahí entrevisté a todos, desde Los Fabulosos Cadillacs hasta a Charly García. A Pappo lo estaba esperando para entrevistar, ya que había pasado seis años desde el momento vivido. Me juré que algún día lo iba a cruzar y lo mandé a llamar a propósito. Como la conductora era yo, lo invité”.

Además, contó que recibió el apoyo de un reconocido conductor de aquella época: “El único que sabía lo que me había pasado era Jorge Guinzburg, que estaba haciendo la Noticia rebelde. A él le pareció perfecto y me apoyó”.

Llegó el momento de la entrevista y Alicia no se olvidó de nada: le dijo al cantante todo lo que le hizo y se descargó con total altura. Por su parte, Pappo reaccionó con tranquilidad y con una mirada de despreocupación. Eran otros tiempos y Alicia no recibió el apoyo de otras colegas del medio.

“En el canal pasé a ser una persona peligrosa y cada vez que salía al aire y grababa me ponían a una persona que me estaba observando, para ver si pasaba algo. Lo de Pappo cayó mal. No me dijeron nada, pero me pusieron gente para que me vean”, contó Barrios sobre el momento en el que lo encaró.