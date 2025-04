El día que el "Loco" Gatti reconoció haber votado a Milei pero estar arrepentido

"Me decepcionó. Es un mentiroso", sentenció el exarquero en diciembre del 2024. El libertario este domingo lo llamó "colega".

El presidente Javier Milei no dejó pasar la oportunidad de despedir al exarquero Hugo Orlando Gatti, al que este domingo llamó "colega", pese a que hace una semana lo tildó de "boludo" que "jugaba con los pies", además de afirmar que "no existe" al lado de Ubaldo Fillol; por lo que no tardó, también, en viralizarse fuertes declaraciones del exfutbolista contra el mandatario.

No hace mucho, en diciembre del 2024 y en el marco de la inauguración de una estatua en la Bombonera, el ídolo de Boca reconoció haber votado a Milei pero arrepentirse.

“Lo voté por la Bullrich y por Mauricio Macri. Pero no me gusta. Menos cuando me dijeron que era arquero… Es arquero, así que es un pelotudo“, reveló Gatti en una entrevista con La Nación.

Haciendo un paralelismo con la Selección Argentina, el "Loco" bromeó que "a Milei le falta la copa... pero anda con el avión para todos lados también", en relación a los cnostantes viajes del libertario.

“Me decepcionó. Es un mentiroso. Por ahí está haciendo bien eso de la macro economía, está guardando dinero. Pero, ¿vos vas al supermercado, vas a comer afuera, vas al cine, vas a la farmacia, pagás la prepaga, la escuela de los pibes? ¡Esa es la inflación! Mirá, este Caputo es como el VAR: agarra las líneas y las dibuja. A Caputo le voy a decir ‘el VAR’. A este país no lo arregla nadie", sentenció entonces el exarquero.

De qué murió Hugo Orlando Gatti

El exfutbolista de Boca Juniors y la Selección Argentina enfrentaba un cuadro clínico complejo, que incluía neumonía, insuficiencia cardíaca y renal, manteniéndolo en coma farmacológico y con asistencia respiratoria. Su prolongada hospitalización se originó tras una fractura de cadera que se complicó con una infección intrahospitalaria e insuficiencia renal.

Gatti se había sometido a una intervención quirúrgica tras un accidente doméstico ocurrido mientras paseaba a su perro. Días después, su cuadro se agravó por una infección viral que ingresó a través de la herida, provocándole un síndrome respiratorio agudo.

Días atrás, su hijo Lucas había expresado previamente la difícil situación y la necesidad de paciencia ante la gravedad del cuadro. "Todo lo que no sea empeorar es mejora. Es un proceso lento y sabemos que necesitamos paciencia. En eso estamos", había manifestado.

Los problemas de salud de Gatti no eran recientes, ya que en 2020 había sufrido una neumonía bilateral mientras se encontraba en Madrid, donde participaba en el programa deportivo "El Chiringuito".

Hoy, el mundo del fútbol lamenta la pérdida de una figura icónica y carismática que dejó una huella imborrable en la historia del deporte argentino.