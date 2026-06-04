El jueves 4 de junio a las 21:00 Hs. se exhibirá con entrada libre y gratuita el primer film animado de la UBA, realizado por Matías Mera, que da cuenta de la vida y obra del mítico cantante Carlos Gardel, ícono por excelencia de la cultura argentina.

La aventura de un artista que cambió la historia de la música del siglo XX. De la pobreza al esmoquin, del arrabal a Manhattan. Carlos Gardel creó el tango canción, filmó los primeros videoclips y más de una decena de películas que lo hicieron conocido en los cinco continentes. Una vida de éxitos y un trágico final. “El Día que Me Quieras: El Viaje de Gardel” es un recorrido animado por la historia del primer mito del siglo XX.

La historia del hombre que se convirtió en leyenda. El artista que cambió la historia de la música, forjó el destino del tango y se convirtió en el primer mito del siglo XX. Su vida es una épica transformación: de la pobreza al esmoquin más elegante, del conventillo humilde a los rasca cielos de Manhattan. Gardel no solo cantó; revolucionó. Fue el genio creador del tango canción, dándole una voz y un alma a la ciudad de Buenos Aires. Un pionero que, con su carisma, filmó lo que se consideran los primeros videoclips de la historia. Su viaje triunfal lo llevó a conquistar los escenarios más exclusivos del planeta: desde la Ópera de París hasta los estudios de la Paramount y la NBC en Nueva York, dejando una huella cultural imborrable que perdura hasta hoy. Esta es la crónica de su ascenso imparable, un recorrido que narra cómo un joven con un sueño se transformó en un ícono global. La historia detrás de la voz inconfundible.

Nacido en 1984, Matías Mera estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires. Hace quince años, fundó en dupla con su hermano Leandro, su productora Cráneo Films, con la que desarrolló documentales, programas de TV y videoclips en Argentina y en Latinoamérica, con una fuerte impronta e imagen propia. En el 2023 comenzó a desarrollar la unidad de inteligencia artificial generativa de su productora, posicionándose como pioneros en la generación de contenidos animados desde estas nuevas tecnologías. Matías es, además, manager y director de puesta en escena de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

“Hace 8 o 9 años, empezó a darme vueltas la idea de contar a Gardel, porque me parecía que era una figura que resumía muchas cosas de la Argentina y de un momento del mundo muy interesante”, dice. “Fui a Colombia, donde hay murales de él, y ahí surgió la idea de narrar el accidente que sufrió en Medellín y su última gira”. El corto reconstruye la muerte de Gardel en la cima de su popularidad y el multitudinario regreso de sus restos al país, en una caravana fúnebre que tuvo paradas en varios puertos hasta su velorio en Buenos Aires, considerado el más masivo de la historia argentina, solo comparable al de Eva Perón. Para lograrlo, Mera armó un equipo de más de 40 personas -entre guionistas, historiadores, productores y archivistas- que trabajaron primero en el guion y luego en ocho meses de animación. El resultado: 47 personajes y 75 escenas que dan vida a un Gardel renovado.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 04 de junio):

21:00 Hs. EL DÍA QUE ME QUIERAS, EL VIAJE DE GARDEL (2D castellano)

ÚNICA FUNCIÓN CON ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Título original: El Día que Me Quieras: El Viaje de Gardel

Género: Animación

Origen: Argentina

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 32 Min.

Calificación: G

Ficha Técnica:

Dirección: Matias Mera

Guión: Sebastian Cortés

Producción: Karina Defranza

Investigación y archivo: Paula Alvarez y Florencia Nolazco

Sonido: Gaspar Benegas