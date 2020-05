El dramático pedido de una mamá varada en Salta con sus dos hijos

Elizabeth Bellido se comunicó con El Patagónico para describir la odisea que se encuentra viviendo junto con sus dos niños de 3 y 10 años, con quienes quedó varada en Salta durante la cuarentena. “Me dirijo a ustedes porque la verdad estoy desesperada y no encuentro respuestas, ni ayuda”, comentó la mujer ante este medio.

La madre explicó que está varada en Salta capital, con sus dos hijos desde el 18 de marzo, cuando fue por una semana por el complicado estado de salud de su madre.

“Fue cuando comenzó todo lo del aislamiento obligatorio. Nosotros viajamos con pasajes de ida y vuelta pagados con la empresa Aerolíneas (Argentinas) y teníamos que haber regresado el 23 de Marzo”, dijo. Sin embargo, indicó que por la pandemia, “nos cancelaron el viaje y nos tienen a las vueltas. Me dan fecha y me cancelan”.

Desde Comodoro Turismo, semanas atrás, se habilitó un registro digital para relevar a los ciudadanos que por diferentes motivos no pueden regresar a sus hogares y que están cumpliendo el aislamiento social preventivo y obligatorio en otros lugares dentro del país. Elizabeth comentó que “ya llené el formulario, mandé Whatsapp a ese número, pero no me han dado respuestas”.

Por otra parte, “Aerolíneas me cancela continuamente los vuelos, no tengo para pagar un remis hasta allá. Estuve averiguando remises, taxis, pero la verdad es que están cobrando entre 24 a 30 pesos el km”, lo que oscila en la cifra de 64 a 80 mil pesos. “No cuento con ese dinero y corres el riesgo de que no tengan permiso”, agregó.

La mujer pide desesperadamente que tengan en cuenta su situación y que la ayuden a regresar a su casa, en Comodoro Rivadavia. “Se me está complicando la estadía acá, ya llené formularios que puso la Provincia para relevamientos de los varados, pero no tengo respuestas. Ya no sé qué hacer, a quien acudir y espero que puedan ayudarme, por favor”.