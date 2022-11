"El dueño de Chacras del Faro cree que puede hacer lo que quiera"

Cristian Albornoz, miembro de la comisión de vecinos "No al loteo de la playa la Bajada de los Palitos", cuestionó que Reinaldo Van Domselaar pide respetar la propiedad privada, pero pasa por arriba otros artículos de la Constitución Nacional. Este sábado habrá un trekking en la playa de Kilómetro 8.

La detención de los estudiantes Iván Barril, Elías Villarroel y Elián Godoy, quienes hacían un trabajo para la cátedra Comunicación Audiovisual de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), volvió a poner en escena las irregularidades en Chacras del Faro.

Tal como informó El Patagónico, en más de una ocasión, el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia ha solicitado informes sobre el estado del emprendimiento privado de Reinaldo Van Domselaar, pero no se han obtenido respuestas.

Cristian Albornoz, miembro de la comisión de vecinos "No al loteo de la playa la Bajada de los Palitos", cuestionó la detención los jóvenes mientras realizaban un documental para la casa de altos estudios y explicó que Villarroel es integrante de un grupo que defiende la playa de Kilómetro 8. “La gente se está organizando para defender estos espacios porque la verdad que lo están haciendo es fuera de la ley y va en contra del disfrute de la naturaleza”, afirmó Albornoz en diálogo con este diario.

En este sentido, este sábado, a las 14, se realizará un trekking por las playas de Kilómetro 8 donde se invita a todos los ciudadanos a manifestarse pacíficamente. “Vamos a caminar dentro del alambrado, pero hablamos con las autoridades municipales para que no se genere conflicto”, afirmó Albornoz. También adelantó que se continuarán movilizando los próximos días.

IMPUNIDAD

Tras la detención de los tres estudiantes universitarios, Van Domselaar pidió una y otra vez respeto por la propiedad privada. Esto llevó a que Albornoz le contestara que está cegado por sus intereses económicos. “Nosotros defendemos el espacio con el corazón, pero nos amparamos en la ley. Elías estaba en un espacio público y lo detuvieron. Las declaraciones de esta persona hablan que está preocupado y que cuentan con cierto apoyo de las autoridades que creen que pueden hacer lo que ellos quieren. Eso nos preocupa”, criticó.

“Los propios concejales son los que están diciendo que esto es ilegal. Esta persona pide el respeto a la propiedad privada, pero no está mirando el total de las leyes y las que él tiene que respetar”, agregó.

Otro de los puntos que retrucó Albornoz fue el señalamiento del empresario sobre que quienes se movilizaban por el acceso a las playas públicas eran pocos y que eran de clase media o media alta. “Yo creo que no importa las clases sociales que vayan marcha porque lo que importa es lo que están defendiendo. Él está defendiendo su propio bolsillo. Nosotros defendemos los intereses de todos porque el mar nos iguala. Vos vas a la playa y excepto que veas a una persona en un cuatriciclo es imposible distinguir de que clase social sos”, aseveró.

También manifestó que se movilizan pocas personas, pero todos están presentes de alguna manera u otra en los reclamos por el libre acceso a las playas. “La cantidad de gente que marcha muchas veces varía. La gente está trabajando, estudiando y hoy tenemos miles de preocupaciones para poder llevar la comida a casa. Entendemos que no puedan ir a las movilizaciones, pero eso no quita que haya un rechazo de la mayoría de la gente porque lo sabemos”, consideró.

Respecto a otro emprendimiento polémico como Bajada de los Palitos, Albornoz indicó: “la gente nos avisa si están trabajando en Playa Bonita o en la Bajada de los Palitos. Y hay un agradecimiento por lo que se está haciendo. Eso demuestra el acompañamiento, pero además quedó en evidencia cuando hubo una audiencia pública (por el proyecto Refugio de Lobos en la Bajada de los Palitos) donde participaron más de 100 personas, que ni siquiera una audiencia por el aumento de la luz junta tanta gente”, subrayó.

Asimismo, Albornoz sostuvo que no es necesario sacarse una selfie cada vez que realizan una actividad. “Lo que hacemos lo hacemos con el corazón y sin interés de quedar bien con nadie. Si esta persona dice que va a limpiar la playa me parece perfecto, pero no es la única. Somos muchos los que cuidamos los espacios”, aseguró.