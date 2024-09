El durísimo sueldo con el que vive Silvia Süller: "No alcanza"

Silvia Süller supo ser uno de los personajes más mediáticos de los 90, pero con el paso del tiempo, fue perdiendo popularidad. Su hermano Guido Süller, que aún tiene presencia en los medios, habló del presente desolador que vive la exvedette y expuso el sueldo que cobra, que no le alcanza para cubrir sus necesidades.

En diálogo con Rulo Schijman, el conductor tocó el tema de su hermana: “No me comparo con Silvia porque fue una gran estrella en los ’90”, confesó y decidió hablar un poco de los errores que cometió en su mejor momento: “Fue poco inteligente en el sentido de que el cuerpo se termina. No supo invertir su dinero y no supo aggiornarse”.

El mediático desarrolló los malos manejos económicos de la actriz. “Silvia, por ejemplo, hacía la temporada en Carlos Paz y se alquilaba un castillo. En la puerta había una limusina con un chofer y ella se llenaba de oro, de brillantes, de pieles, de joyas y vivía como una reina. Yo le decía: 'Ay Silvia por favor. ¡Ahorrá un poco que esto se va a terminar!’”, recordó.

EL DURO PRESENTE ECONOMICO DE SILVIA SULLER

“Ella me decía: “¿Qué se va a terminar? ¡Mirá, me llaman de todos lados!”, contó el arquitecto sobre lo que le decía su hermana. Al ser consultado sobre su manejo económico, planteó: “Yo planeé todo para tener una vejez digna. Silvia ganaba 10 y gastaba 11. Yo gano 10 y gasto 8 porque sé que esto se puede llegar a terminar”.

“También se puede llegar a terminar mi trabajo como arquitecto y se terminó mi carrera como tripulante. Soy jubilado”, sostuvo. Al hablar de la situación económica de su hermana, remarcó que está atravesando un momento difícil, ya que tiene un solo ingreso, que no le alcanza: “Hoy es jubilada. Tiene la mínima”.

El conductor confirmó que cuidó por mucho tiempo de su hermana, pero que ahora tiene que velar por él. “Yo ya la ayudé todo lo que pude, pero llega un momento en el que se me pasa la vida. Yo ya soy grande. ¿Esa mochila hasta cuándo la voy a cargar? Ya está. Se la rebusca: un poco la ayudan los hijos”, comentó.

SILVIA SULLER CONTO CON QUE JUGADOR VIVIO UNA HISTORIA DE AMOR

La controversial figura de la exvedette Silvia Süller ha vuelto a acaparar titulares con sus declaraciones audaces y polémicas. En su reciente aparición en el programa LAM (América TV), Süller no dejó tema sin tocar, desde sus conflictos con otras artistas hasta su vida amorosa, pasando por su relación con el legendario futbolista Diego Maradona.

Entre risas y confesiones, Silvia no titubeó al confirmar su romance con Guillermo Coppola cuando fue interrumpida por Ángel de Brito con una pregunta directa: "¿Vos saliste con Maradona?". La respuesta de Süller fue un rotundo sí, desatando la curiosidad del conductor quien profundizó aún más sobre el tema.

La exvedette reveló que su encuentro con Maradona ocurrió en el boliche Cocodrilo, y aunque De Brito indagó sobre otros famosos con los que salió, como Claudio Paul Caniggia, Süller dejó en claro que el verdadero amor fue con el "Diez". "Con el pájaro volé, pero me llevé la gloria con quien tiene puesto el diez", expresó.

Süller recordó su noviazgo con Cacho Castaña y su primer amor, el exfutbolista Alberto Tarantini. Además, rememoró una noche de pasión con gran parte del plantel de San Lorenzo de Almagro en el año 95´, detallando nombres como Oscar Passet, Ruggeri y Carlos Netto, entre otros.