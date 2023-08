El ex de Fátima sobre la supuesta relación con Milei: "a mí no me dijo nada"

Tras 22 años juntos, Fátima Florez y Norberto Marcos terminaron su relación en abril de 2023. La noticia sacudió fuertemente al mundo de la farándula, pero no tanto como la reciente confirmación del noviazgo entre la humorista y el candidato de "La Libertad Avanza", Javier Milei. Tanta fue la sorpresa, que el ex marido de la actriz se pronunció al respecto.

Luego de rechazar el papel de "Donna" en "Mamma Mía", Fátima Flórez, separada amorosa pero no laboralmente de Norberto Marcos, el lunes estaba en su departamento de Coronel Díaz, acompañada por Javier Milei. Su ex pareja se enteró por la radio y dijo: "Lo estoy escuchando ahora, a mí no me dijo nada".

Fátima y Javier se conocieron en 2022, en el programa de Mirtha Legrand. Si bien el político y la comediante mostraron haber vivido un agradable momento en la mesa de "La Chiqui" con el resto de los invitados, la buena onda entre los mediáticos se convirtió en algo más.

Como se puede ver en legendaria mesa de Mirtha, la imitadora y el ahora ganador de las PASO 2023 se divirtieron interpretando un desopilante sketch, y fue allí donde nació el amor. Miradas van, miradas vienen, su paso por la tevé fue el principio de una historia que hoy, según informó Marina Calabró, ellos mismos titularon como un "noviazgo".