El excuñado de Barrionuevo lo acusa de robar "miles de millones de pesos" del gremio

Este combate tiene su génesis en diciembre de 2021. En dicho mes, Barrionuevo, con Humberto Ballhorst a la cabeza, desafió electoralmente al hermano de Graciela Camaño. La apuesta no fue positiva: perdió por amplia diferencia. Pero recurrió a la Justicia para que el comicio quedara sin efecto, un pedido que tuvo eco en la Cámara Nacional del Trabajo aunque sufrió un fuerte revés en el Máximo Tribunal de justicia en la última semana. La Corte dictaminó la nulidad de una sentencia que declaró inválida la contienda electoral que tuvo a Camaño como claro triunfador.

A partir de la elección, el ex- titular de Chacarita intervino el sindicato porteño. La Justicia ya expresó que todas las medidas adoptadas que realizó la conducción nacional en los últimos años, como el despojo de la recaudación, intervención de la seccional CABA y pretensión de desalojo del predio porteño quedan sin efecto alguno.

Por lo cual, el referente de gastronómicos de la Ciudad, en un contacto con PERFIL, avisó que el próximo paso será el pedido de restitución de los fondos en cuestión. “Vamos a ver cómo Barrionuevo nos devuelve los miles de millones de pesos que se apropió indebidamente. No sabemos qué hicieron con todo lo que fueron sacando del sindicato de la Capital. Mi temor es que no los tengan. Pero lo considerará la Justicia”, expresó el cuadro sindical.

Un dato que ilustra el interés de Barrionuevo, quien se mantiene en silencio, por contar con el dinero del área porteña de Uthgra: la seccional que conduce Camaño recauda el 50% del presupuesto total del sindicato nacional. Desde el día del comicio, el dirigente dijo que apeló a la prudencia financiera para sostener todas las actividades, con la utilización de muchos ahorros.

“Nosotros nunca nos olvidamos de los afiliados, al contrario: sostuvimos todo”, expresó. También indicó que con este fallo del Máximo Tribunal de justicia, que marca un antes y un después en la batalla contra su exfamiliar, hay cuentas que van a poder ser saldadas.

“Vamos a ponernos al día, hay que pagar deudas que fuimos adquiriendo. Hay que renovar los contratos de mucha gente. Hay que ver cómo recuperar lo que se quedó Barrionuevo injustamente, inmoralmente. Y seguir porque ese es nuestro compromiso”, declaró.

Del lado del patriarca gremial, por el momento, solo hay silencio y ni sus allegados se animaron a hablar de la determinación de la Corte. En este tiempo, el exlegislador se dedicó a darle volumen a un armado político gremial de nombre Movimiento Nacional Sindical Peronista (MNSP), que lanzó en febrero pasado y que congregó a dirigentes de la Asociación Obrera Textil, Estaciones de Servicio y la Unión de Empleados Judiciales, entre otras tribus.

Todo, con el objetivo de discutir lugares en las listas del Partido Justicialista. En caso de no arribar a un acuerdo, el espacio se propuso presentar sus propias nóminas en la provincia de Buenos Aires. En la sede de la CGT dicen que no ven demasiado futuro en esa fuerza y por eso los pesos pesados de la central no se involucraron a fondo.