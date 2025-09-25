El festival "Viento Empapa" celebra su 9° edición en homenaje a María Elena Walsh

El sábado 4 de octubre, de 14 a 19 horas, la Escuela de Arte junto a la Escuela de Música y el Centro de Expresión Infantil (ISFD N°806) invitan a compartir una jornada con talleres, teatro, danza, conciertos e instalaciones para toda la familia, con entrada libre y gratuita.

El próximo sábado 4 de octubre se realizará la novena edición del Festival de Arte y Literatura “Viento Empapa”, una propuesta que este año estará dedicada a homenajear la obra de María Elena Walsh. El encuentro tendrá lugar de 14 a 19 horas en la Escuela de Arte y contará con actividades abiertas para chicas, chicos, adolescentes y sus familias.

La programación incluye talleres artísticos para diferentes edades: desde “Pequeños jardineros” para infancias de 4 y 5 años, hasta propuestas como “Zooloco en Origami”, “Adivina la escena” y “El país de la canción” para adolescentes. También se ofrecerán espacios compartidos en familia, como “En una cajita de fósforos”.

La música será parte central del festival, con el concierto “CanZOOnes Locas” a las 16:30, mientras que el cierre estará a cargo de la obra de teatro y danza “Disparates al viento” a las 18:30.

imagen

Además de los talleres, habrá “acciones artísticas al paso”, entre ellas desafíos con Ton y Son, canciones con pictogramas, un jenga poético, instalaciones interactivas y narraciones de la biblioteca comunitaria.

Desde su nacimiento en 2015, “Viento Empapa” busca acercar a las infancias y adolescencias al mundo del arte y la literatura mediante propuestas libres y accesibles, generadas por docentes especializados en pedagogía artística. En sus diferentes ediciones participaron figuras destacadas de la literatura infantil y juvenil como Adela Basch, Cecilia Pisos, Istvansch y Liliana Cinetto, además de rendir homenaje a autores como Elsa Bornemann, Laura Devetach y Gustavo Roldán.

Este 2025, el festival vuelve a abrir sus puertas para celebrar la creatividad, la lectura y el juego, reafirmando el compromiso de la educación pública y gratuita con la cultura y las familias.