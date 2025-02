El fracaso de Scioli con las SAD arrastra a Milei y Sturzenegger

La estafa del empresario norteamericano Foster Gillett a los clubes argentinos dejó en la línea de fuego a Daniel Scioli, que arrastra a Federico Sturzenegger y a Javier Milei a la vertiginosa catástrofe de las SAD.

El ex motonauta fue el principal impulsor, junto a la diputada Juliana Santillán, de las Sociedades Anónimas Deportivas. La principal apuesta de Scioli era el desembarco de Gillett, pese a que ya venía con un prontuario escandaloso por haber multiplicado por diez la deuda del Liverpool inglés en sólo tres años.

Gillett no defraudó a su historial y dejó colgados a Vélez, River y Estudiantes. Hasta ahora, Gillett solo le pagó a Boca los 15 millones de la cláusula por Cristian Medina, un precio demasiado elevado para un jugador que apenas fue titular en un solo partido.

Además, hizo llegar una oferta por Cristian Villagra, de River, por 11,5 millones de dólares y 8,5 millones por el ex capitán de Vélez, Valentín Gómez.

Los días pasaron, pero Gillett nunca envió el dinero para que las transferencias de concretaran. Los jugadores continuaron entrenándose por su cuenta, pero los plazos ya se extinguieron y en los clubes dan por caídas las transferencias. El acuerdo de Gillett con Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes, iba a ser por 30 años pero naufragó en un mes.

VERON QUEDO COMO UN INGENUO

Según revelaron Nani Senra y Nacho Genovart en DSports, a los representantes de los futbolistas Edwuin Cetré y Tiago Palacios les pidieron que consigan ofertas de venta porque Estudiantes necesita fondos para cubrir los gastos que se anticiparon por la llegada de Gillett.

Es decir que el club de Verón se tiene que deshacer de dos de sus principales activos sólo para tapar el escándalo del norteamericano. El propio Verón dijo que si no salía lo de Gillett él mismo tenía que dar un paso al costado.

La aventura de Scioli y Santillán le valió a Milei un fuerte enfrentamiento con Claudio "Chiqui" Tapia, el titular de la AFA. Como ya hizo con otros ejes de poder que se animó a desafiar como el Papa Francisco y China, Milei retrocedió con su embate a la AFA. Pero las cicatrices quedaron y ahora la AFA analiza denunciar a Gillett por el incumplimiento del pago de las transferencias de los jugadores de River y Vélez.

Lo que menos necesitaba Milei en medio del escándalo por la estafa mundial de la cripto libra era quedar pegado a otra estafa internacional.

Santillán borró las fotos que tenía en sus redes junto a Gillett, como si no hubieran quedado estampadas en decenas de publicaciones. Scioli todavía no borró la foto que tiene junto a Gillett, Santillán y el empresario Guillermo Tofoni –que ilustra esta nota- entre la parafernalia kitsch de la quinta de La Ñata.

Pero sus ex colaboradores ya le advirtieron que esto no le saldrá gratis. Su exministro de Desarrollo Social, Martín Ferré, ahora vice de Racing, le advirtió que en los próximos veranos no podrá hacer "la prueba de la Bristol". Cada año, Scioli se da un baño popular en la playa marplatense para medir, como haría un encuestador, el nivel de aceptación que tiene en su balneario preferido.

Federico Sturzenegger es otro de los funcionarios salpicados por la apuesta trunca a las SAD. El ministro de Desregulación intentó acercar a Gillett al club de sus amores, Gimnasia de La Plata. No pudo, así como tampoco puede volver a la platea luego de la última vez que lo echaron con insultos. "Es impresionante cómo da miedo la libertad", se quejó Sturzenegger cuando la AFA votó de manera unánime contra la irrupción de las SAD.

Fuente: LPO