Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto no pudieron vencerse en Mar del Plata

Igualaron 0-0 en el partido, que se jugó en el estadio José María Minella, y que correspondió a la 13ª fecha del Apertura. El local terminó con diez por expulsión de Nicolás Zalazar.

Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto igualaron este sábado 0-0 en la continuidad de la 13ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio José María Minella de Mar del Plata, tuvo el arbitraje de Nicolás Lamolina, quien expulsó en el local a Nicolás Zalazar, a diez minutos para el final.

Luego de una primera parte sin acciones destacadas, el inicio del complemento incluyó un increíble fallo en la definición de Gabriel Alanís para el León del Imperio. A los tres minutos del segundo tiempo, el mediocampista de 32 años esquivó al arquero Axel Werner y solo tenía que definir con el arco vacío, pero su derechazo impactó en el palo y se fue afuera.

Esta acción disparó el descontento desde las tribunas con el clásico “Jugadores…”, una muestra de reprobación a los ahora dirigidos por Israel Damonte, que se animaron un poco más, pero no lograron ser eficaces en sus intentos contra el arco de Agustín Lastra y terminaron con 10 futbolistas por la expulsión de Nicolás Zalazar.

Con ese resultado, Aldosivi se ubica 14º con 6 puntos en la zona “B”, mientras que el equipo de Río Cuarto, permanece en el último lugar con solo 5 unidades.

En la próxima fecha, Aldosivi visitará a Belgrano de Córdoba en la apertura de la jornada, mientras que Estudiantes de Río Cuarto, recibirá a Barracas Central.