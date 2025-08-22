Será este sábado. En la sede ‘azzurra’ tendrán acción los de la rama infantil, mientras que en Kilómetro 3, los de las denominaciones C-13, C-15 y C-17.

El futsal promocional se jugará en la CAI y en el Club Huergo

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará este sábado una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura 2025.

En ese contexto, la actividad se desarrollará tanto en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, como así también en el gimnasio principal del Club Ingeniero Huergo.

En las canchitas 1 y 3 se jugarán partidos correspondientes a las categorías de la rama infantil, mientras que en Kilómetro 3, se jugarán encuentros de las denominaciones C-13, C-15 y C-17.

Programa

SABADO 23 (17:00+15’)

En el gimnasio de la CAI – Cancha: 1

17:15 Lanús vs El Lobito Infantil; C-09, 2016, 2ª fecha-

17:55 El Lobito Infantil vs Juanes Motos Futsal; C-11, 2015, 2ª fecha.

18:35 Vikingos FC vs PM FC Negro; C-11, 2015, 2ª fecha.

19:15 PM FC Azul vs Nueva Chicago; C-09, 2016, 2ª fecha.

19:55 PM FC Negro vs PM FC Blanco; C-09, 2016, 2ª fecha.

20:35 Halcones Dorados FC vs La Super Económica; C-09, 2016, 2ª fecha.

21:15 Vikingos FC vs MyL Futsal; C-09, 2016, 2ª fecha.

21:55 PM FC Azul vs La 14 FC; C-11, 2014, 2ª fecha.

En el gimnasio de la CAI – Cancha: 3

17:15 Asturiano Celeste vs Parma Futsal; C-11, 2015, 2ª fecha.

17:55 PM FC Blanco vs Comodoro FC; C-11, 2015, 2ª fecha.

18:35 Los Matadores vs Halcones Dorados FC; C-11, 2015, 2ª fecha.

19:15 Casino CR vs La Super Económica; C-11, 2015, 2ª fecha.

19:55 Asturiano Celeste vs Milán F.I; C-09, 2016, 2ª fecha.

20:35 Lanús vs Los Matadores; C-09, 2017, 2ª fecha.

21:15 PM FC Azul vs JM Futsal; C-09, 2017, 2ª fecha.

21:55 Juanes Motos FS vs El Pilar; C-11, 2014, 2ª fecha.

SABADO 23 (15:45+15’)

En el Club Ingeniero Huergo – parquet

16:00 Los Matadores Rojo vs Guardianes JL; C-13, 2012/13, 2ª fecha, zona A.

16:50 La Super Económica vs Nero Futsal; C-13, 2012/13, 2ª fecha, zona A.

17:35 Guerreros FC vs Malvinas Club; C-13, 2012/13, 3ª fecha, zona A.

18:25 Lanús Infantil ‘A’ vs 211 Futsal; C-13, 2012/13, 3ª fecha, zona B.

19:10 CyS Futsal vs Nero Futsal; C-15, 2010/11, 1ª fecha, zona B.

20:00 Deportivo San Cayetano vs Guerreros de Malvinas; C-17, 2008/09, 1ª fecha, zona B.

21:00 El Lobito Futsal vs Deportivo DM Blanco; C-17, 2008/09, 2ª fecha, zona A.

22:00 HDP Futsal vs 707 Futsal; C-17, 2008/09, 2ª fecha, zona A.