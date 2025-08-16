La actividad se desarrolló este viernes en el gimnasio principal del Club Ingeniero Huergo.

El futsal promocional jugó una nueva fecha del Clausura 2025

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia, disputó este viernes en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura 2025.

En ese contexto, la programación tuvo partidos de las denominaciones C-09 2017, C-13, C-15, como así también C-17.

A continuación se detalla todos los resultados que se registraron en el escenario de Kilómetro 3, con sus respectivos goleadores.

Panorama

DENOMINACION C-09 2017

1ª fecha

- Los Matadores 0 / JM Futsal 3 (Lautaro Millán - Giovanni Zúñiga-Luca Yáñez).

DENOMINACION C-17

2ª fecha - Zona “A”

- Amigos del Poli 12 (Emanuel Medina-Gabriel Ricardi 4-Gonzalo Santander 5-Marcelo Carrazco- Josíah Páez) / Deportivo Los Teros 1 (Bautista Barra).

2ª fecha – Zona “B”

- Luz y Fuerza 3 (Joaquín Hernández-Santiago Flores 2) / Deportivo DM Negro 2 (Matías Mercado 2).

DENOMINACION C-15

2ª fecha – Zona “A”

- CIPA 7 (Leandro Mansilla-Angel Herrero 3-Jeremías Mansilla 3) / Los Matadores 3 (Valentino Barrientos 2-Enzo Cabello).

- Fortaleza 4 (Joshua Iparrea-Jonás Oyarzo-Franco Ramos-Enzo Zamora) / Deportivo DM1 (Bastian Vásquez).

2ª fecha - Zona “B”

- CyS Futsal 8 (Matías Navarro 2-Thiago Cancino 3-Alex Díaz-Ian Asencio-Andrés Díaz) / 211 Futsal 0.

DENOMINACION C-13

2ª fecha - Zona “A”

- Juanes Motos Futsal 4 (Antonio Ortiz-Gonzalo Macia-Juan Cantallops-Kleber Guerrero) / MyL Futsal Blanco 0.

- Lanús Infantil “B” 5 (Ezequiel Oliva-Thiago Chaile - Lian Cárcamo-Nehemías Lincopil 2) / Juan XXIII 1 (Manuel Vega).

- Lanús Infantil “A” 12 (Tiziano Hernández 3-Kevin Chávez-Giovanni Guinao 4-Mateo Núñez 3-Dante Latorre) / La Scaloneta CR 4 (Tomás Figueroa-Ciro Hernández-Luis Loncón-Octavio Villagra).

- Malvinas Club 5 (Joaquín Hidalgo-Santino Guerrero 2- Mateo Millalipe-Ticiano Palma) / La Cigarra 4 (Jeremías Soto 2-Uriel Barrientos-Lucca Andrade).

- Guerreros FC 0 / Pase de Gol 6 (Luciano Navarro -Emiliano Velásquez-Bruno Mieres-Francisco Paz 2- Haedo Vargas).

2ª fecha - Zona “B”

- Los Amigos del Fútbol 5 (Lionel Pérez 2-Ian Chaura 3) / El Pilar 4 (Thian Méndez- Ignacio Navarro 2-Jeremías Barría).

- Parma Futsal 5 (Máximo Soto-Mateo Ferreyra- Uriel González-Bastian Mathías-Kevin Chávez) / Lanús 1 (Joel Oyarzo).

- Los Matadores Azul 2 (Máximo Martínez-Franco Wynbergh) / MyL Futsal 1 (Juan Ignacio Llesona).

- Inter 2 (Ciro Pérez-Renzo Castellano) / Galácticos 1 (Dylan Miranda).

- Casino CR 2 (Ian Edelman-Matheo Montero) / Milan Futsal 4 (Juan Cruz Astorga-Tiziano Argüello -Jack Centella 2).

Los pibes de Juan XXIII. Foto: Torneo Promocional Futsal Comodoro Rivadavia.