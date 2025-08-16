El plantel que conduce Marcos Contreras inició su preparación con miras al torneo que se jugará del 12 al 17 de octubre en Esquina, Corrientes.

La preselección C-17 de futsal ya entrena para el Argentino

La preselección comodorense masculina C-17 de fútbol de salón inició en los últimos días su preparación, con miras definir el equipo que representará a la ciudad, en el Torneo Argentino de la categoría, que se jugará del 12 al 17 de octubre en la localidad correntina de Esquina.

El plantel trabaja en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo de barrio General Mosconi, y también lo hace en la sede de Comisión de Actividades Infantiles.

Marcos Contreras es el entrenador del equipo, mientras que el cuerpo técnico se completa con Leonel Tula (ayudante técnico), Aristóteles Páez (preparador físico), Franco Manjón (entrenador de arqueros) y Marcelo Ramos (coordinador).

Los 25 jugadores que fueron convocados para iniciar el proceso de preparación son los que a continuación se detallan: De 707 Futsal: Brandon Lionel Marques Da Rosa.

De Amigos del Poli: Emanuel Medina, Nicolás Serrano y Gabriel Ricardi.

De Deportivo DM Negro: Matías Angel Mercado.

De El Lobito Futsal: Sahir Luka Herrera, Gustavo Valentino López, Lautaro Vásquez y Walter Agustín Leonel Toledo.

De HDP Futsal: Thiago Cárcamo.

De Luz y Fuerza: Ignacio Joaquín Hernández, Antonio Ismael Mansilla, Nicolás Valentino Reynoso, Alexis Joaquín Coronado, Agustín Hernández, Eneas Yamil Lazarte, Lautaro Facundo Araujo Uribe y Nicolás Martín González.

De MyL Futsal: Kevin Puggione, Ivo Gallardo y Ciro Araneda.

De Lanús ‘A’: Steven Dylan Molina Godoy, José Joaquín Tula y Jesús Matías Santino Sanzana.

De Niupi Principal: Ezequiel Subiabre.

Foto: Torneo Promocional Futsal Comodoro Rivadavia.