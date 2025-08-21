Futsal: Abrazo de Gol es campeón provincial de los Juegos Evita 2025

El equipo comodorense le ganó en la final a Trelew por 3-0 y representará a Chubut en la instancia nacional que se disputará a fin de año en Mar del Plata.

En el Gimnasio municipal Nº1 de Trelew se jugó este jueves la final provincial de futsal femenino de los Juegos Evita 2025. El combinado anfitrión se enfrentó con Abrazo de Gol y el equipo de Comodoro Rivadavia se coronó campeón gracias a los goles de Lara Huealpa Almada (2) y Ornella Rivas.

Las comodorenses habían llegado al partido definitorio luego de golear por 12 a 0 a Gaiman con las anotaciones de Lucero Jara (3), Ornella Rivas (3), Lara Huealpa Almada (2), Luan Chini (2), Débora González y Luciana Barrientos.

Cabe destacar que, Abrazo de Gol fue el equipo con más goles a favor (18), tuvo a la goleadora del torneo (Lara Huealpa Almada con 6 goles) y se quedó con la valla menos vencida (-2).

“Las chicas se enfrentaron a un gran equipo como Trelew, era como una selección porque se formó con varias jugadoras de la zona. Pero nuestras chicas lograron ganarlo, era nuestra cuarta final en esta instancia y por fin pudimos pasar a la instancia nacional”, remarcó Javier Barrionuevo, referente del Club Social y Deportivo Abrazo de Gol.

Resultados

Grupo A

1º fecha: José de San Martín 1-3 Abrazo de Gol

2º fecha: Abrazo de Gol 0-1 Trelew

Semifinal

Gaiman 0-12 Abrazo de Gol

Final

Trelew 0-3 Abrazo de Gol