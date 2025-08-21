Godoy Cruz quedó afuera de la Copa Sudamericana

Perdió de local 1-0 ante Atlético Mineiro de Brasil y no pudo avanzar a los cuartos de final. El “Tomba” terminó con diez por expulsión de Walter Montoya.

Godoy Cruz de Mendoza quedó este jueves eliminado de la Copa Sudamericana al caer de local por 1-0 ante Atlético Mineiro de Brasil por el partido revancha de los octavos de final.

El encuentro, que se jugó en el estadio Feliciano Gambarte, tuvo el arbitraje del chileno Felipe González. El gol lo marcó Natanael, con un derechazo cruzado, a los 3 minutos del segundo tiempo. El “Tomba” terminó con diez porque en tiempo de descuento se fue expulsado el mediocampista Walter Montoya.

El equipo mendocino tuvo su primera chance a los dos minutos, con una mano clara del defensor Vitor Hugo dentro del área que generó un penal, anulado a instancias del VAR con mucha polémica.

A los 21 minutos, Roberto Fernández remató fuerte desde una posición lejana al borde del área, con un tiro que fue a las manos del arquero Éverson.

En 29 minutos, Santino Andino desbordó por el costado izquierdo y puso un centro al segundo palo, que hubiera sido de mucho peligro de no ser por el achique y desvió con el cuerpo de Éverson.

El “Tomba” tuvo su llegada más clara de la primera mitad a los 36 minutos, cuando Andino recibió por izquierda, cerca del borde del área, enganchó hacia la pierna derecha y puso un centro al segundo poste, que se cerró por el efecto y fue desviado al córner por el arquero de 35 años.

La visita abrió el marcador en su primera llegada. A los dos minutos del complemento, tras una serie de remates bloqueados, el lateral derecho Natanael definió de primera desde el costado derecho del área, con un tiro con el empeine que entró bajo, por el poste derecho del arquero Franco Petroli.

Godoy Cruz no tuvo situaciones de gol en el segundo tiempo hasta los 28 minutos. Un centro atrás desde la izquierda de Andino le llegó a Lucas Arce, que remató fuerte y de primera desde la medialuna del área, con un tiro que se fue desviado por el poste derecho de Éverson.

El local volvió a acercarse al descuento a los 37 minutos de la segunda etapa. Guillermo Fernández avanzó por el costado derecho y puso un centro al segundo poste, que cambió su trayectoria por un desvío y entraba por el primer palo, de no ser por la gran reaccionó y atajada de Éverson.En el sexto minuto de descuento, tras la revisión en el VAR, el árbitro expulsó al volante Walter Montoya, por un manotazo en la cara al ecuatoriano Alan Franco.

En la próxima instancia, el cuadro brasileño se las verá con Bolívar de Bolivia.