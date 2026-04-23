Chubut finalizó su participación en los Juegos de la Integración Patagónica

Culminó la 4ª edición de la contienda patagónica realizada en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con buena producción de los deportistas chubutenses. El tenis fue campeón y subieron al podio la escalada, el taekwondo, la lucha libre y el beach vóley masculino.

Este jueves por la tarde concluyó la cuarta edición de los Juegos de la Integración Patagónica, que estuvieron organizados por el Ente Patagónico del Deporte y realizados en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

De la cita participaron cerca de 700 jóvenes de las provincias patagónicas, que durante tres días compitieron en las disciplinas tenis de mesa, bádminton, tiro con arco (estas tres también en modalidad adaptada), levantamiento olímpico, lucha olímpica, taekwondo, gimnasia artística, tenis y escalada, recordando que el beach vóley también forma parte del evento, pero se disputó la semana anterior en Rada Tilly.

TENIS DE ORO

Haciendo el repaso por deportes, en Río Gallegos el equipo de tenis de Chubut, comandado por Néstor Vulcano y Aurelia Miracola se llevó todos los laureles, al consagrarse campeón por triplicado, ganando todos los juegos del torneo y logrando las tres medallas de oro en juego. El equipo integrado por Danna Flori, Guadalupe Marina, Lorenzo March y Joaquín Vulcano se consagró campeón en singles masculino (tras vencer 6-2 y 6-2 a Neuquén), en singles femenino (con triunfo ante La Pampa 6-2 y 6-2) y en dobles mixtos (superando en la final a Río Negro 6-3 y 6-2). Sin dudas una actuación sobresaliente del elenco de nuestra provincia que quedará para el recuerdo.

LA ESCALADA FUE SUBCAMPEON

También fue sobresaliente la actuación del equipo de escalada chubutense, conformado por Lucía Baldini, Martina Suárez, Tomás García Monsalvo y Enzo Di Meglio, que en la competencia por equipos terminó como subcampeón del certamen por sumatoria de puntos, detrás de Santa Cruz. En cuanto a las actuaciones individuales, Lucía Baldini se subió al podio del certamen femenino al terminar en tercer puesto y colgarse la medalla de bronce. Martina Suárez fue cuarta y Tomás García Monsalvo fue quinto, entre los varones.

El equipo de gimnasia artística finalizó su participación en el club Boxing de Río Gallegos, con las pruebas de aparatos en la modalidad individual. Finalmente, y más allá de una muy buena producción, las atletas Olivia Battaglia, Xiomara Farías Buffa y Catalina Aciar, no lograron llegar a los puestos de podio. en la sumatoria de puntos por equipos, Chubut concluyó en quinto lugar.

LOS DEPORTES DE COMBATE EN EL PODIO

En Caleta Olivia finalizaron las competencias de lucha olímpica y taekwondo, con excelentes producciones de los competidores de nuestra provincia, que dejaron a ambas disciplinas en el podio de la presente contienda regional.

La delegación de lucha obtuvo el segundo puesto en la competencia por equipos. El mismo estuvo conformado por Yamila Proboste, Uriel Arevalo, Bruno Pastrian y Cynthia Reinoso, bajo el comando de los entrenadores Ariel Proboste y Antonella Muñoz.

En tanto el taekwondo también finalizó su participación subiendo al tercer escalón del podio en ambas ramas de la competencia por equipos, llevándose de ese modo la medalla de bronce. El elenco masculino estuvo compuesto por Alejo Hernández, Bautista Rivas Molli y Valentino Davies, mientras que el femenino estuvo integrado por Maitena Mora, Lara Escalante y Nazarena Carlo. Los entrenadores fueron Oscar Castañeda (masculino) y Tamara Roldán (femenino).

También culminó la actividad del tenis de mesa en la ciudad de Río Grande, tanto en modalidad convencional como en adaptado.

En PCD, la chubutense Belén Jara se quedó con la medalla de plata en la categoría Clase 11 femenino individual, luego de caer en la final ante la representante de Santa Cruz.

Esta medalla se suma a la plateada obtenida el miércoles por Ada Luz Puca en Clase Motor, y la de bronce que lograron juntas en dobles femenino.

Vale destacar también la presea que se llevó el chubutense Jeremías Bordón por ser el único representante masculino en competir con silla de ruedas.

Por su parte, en convencional, en principio, Lautaro Apiuan en masculino individual perdió en semifinales y luego tampoco pudo por el 3er puesto y finalizó cuarto.

Luego, el chubutense tuvo revancha y junto a su compañero Benjamín Barrozo en dobles masculino le ganaron por el tercer puesto a Santa Cruz y obtuvieron la medalla de bronce.

Por último, en dobles mixto, Barrozo y Sofía Vega perdieron con Río Negro y no pudieron meterse en partidos por medallas.

En cuanto al tiro con arco, se realizó en el último día la competencia por equipo mixto y los resultados de los tiradores de Chubut fueron los siguientes: categoría Raso Sub15: Henríquez Juan Ciro/Escobar Saad Emma, 6to puesto; categoría Recurvo Sub17: Ramos Ríos Ariadna/Cantero Ivo, 5to puesto.

La delegación de Chubut completó su participación en la disciplina bádminton en Ushuaia, con presentaciones en dobles femenino e individual, en la jornada final de competencia.

En la instancia por el tercer puesto, la dupla conformada por Sharon Martínez y Julieta Díaz se enfrentó a su par de Neuquén en la modalidad de dobles femenino. El conjunto neuquino se quedó con el encuentro tras imponerse por 21-19 y 21-14, en un partido donde logró marcar diferencias en los momentos decisivos.

Por su parte, en la competencia individual, Julieta Díaz también disputó el encuentro por el tercer lugar, cayendo ante su rival por 21-17 y 21-14.

Vale recordar, que la semana anterior, entre el 14 y 16 de abril, en Rada Tilly se disputó la disciplina del beach vóley, donde Chubut finalizó como subcampeón en la rama masculina y quinto en la femenina.

De esta manera, Chubut puso punto final a su participación en la cuarta edición de los ya tradicionales Juegos de la Integración Patagónica con un saldo por demás positivo y comenzará a poner el foco en el próximo año, con el objetivo de seguir progresando para dejar a la provincia en lo más alto del deporte regional.

672338016_18412457803178412_8733066411820396214_n Foto: Prensa Chubut.