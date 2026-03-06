El futsal promocional tendrá un fin de semana con 42 partidos

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia desarrollará el fin de semana, una nueva fecha -en su mayoría se jugarán partidos de la jornada inicial- del torneo Apertura 2026.
En ese contexto, la actividad tendrá un total de 42 partidos, de los cuales 15 se desarrollarán este sábado en el Gimnasio municipal Nº 1, y otros 15 en el Nº 2.
Mientras que el domingo, habrá partidos -doce- solamente en el gimnasio que se encuentra en el barrio Pueyrredón, es decir el municipal 2.
A continuación se detalla la programación que se desarrollará el fin de semana en los dos escenarios que fueron designados en esta ocasión.
Programa
SABADO 7
En el Gimnasio municipal Nº 1 (13:45+15’)
1ª fecha
14:00 Casino CR vs Milan F.I; C-09, 2017.
14:40 El Lobito Infantil vs Asturiano Celeste; C-09, 2017.
15:20 El Lobito Futsal vs Los Matadores; C-09, 2017.
16:00 PM FC Negro vs PM FC Azul; C-09, 2017.
16:40 Lanús vs JM Futsal; C-09, 2017.
17:20 MyL Futsal vs Nero Futsal; C-09, 2018.
18:00 El Lobito Infantil vs Asturiano Celeste; C-11, 2016.
18:40 Nueva Chicago vs Halcones Dorados FC; C-11, 2016.
19:20 Lanús vs Lanús Infantil; C-11, 2016.
20:00 MyL Futsal vs La Súper Económica; C-11, 2016.
20:40 Casino CR vs Los Rebeldes; C-11, 2016.
21:20 PM FC Azul vs PM FC Negro; C-11, 2016.
En el Gimnasio municipal Nº 2 (10:45+15’)
1ª fecha
11:00 La Súper Económica vs Los Matadores; C-11, 2015.
11:40 Lanús Infantil vs Asturiano Celeste; C-11, 2015.
12:20 Guardianes JL vs Halcones Dorados FC; C-11, 2015.
13:00 El Lobito Infantil vs Parma Futsal; C-11, 2015.
13:40 Vikingos FC HDP vs Juanes Motos Futsal; C-11, 2015.
14:20 Casino CR vs Comodoro FC; C-11, 2015.
15:00 PM FC Azul vs PM FC Negro; C-09, 2018.
15:40 Lanús vs El Pilar Celeste; C-13, 2013/14, Zona ‘A’.
16:30 Guerreros FC vs JM Futsal; C-13, 2013/14, Zona ‘A’.
17:20 MyL Futsal vs Halcones Dorados FC; C-13, 2013/14, Zona ‘A’.
18:10 Juanes Motos Futsal vs Lanús Infantil “A”, C-13, 2013/14, Zona ‘A’.
19:00 Guardianes JL vs Saavedra Futsal; C-17, 2009/10.
20:00 La Súper Económica vs Titanes FC; C-17, 2009/10.
21:00 Deportivo DM Negro vs Amigos del Poli; C-17, 2009/10, 2ª fecha.
22:00 707 Futsal vs Alma Gaucha; C-17, 2009/10.
DOMINGO 8
En el Gimnasio municipal Nº 2 (9:45+15’)
10:00 La 14 FC vs Los Matadores; C-13, 2013/14, 1ª fecha, zona ‘B’.
10:50 Parma Futsal vs La Cigarra; C-13, 2013/14, 1ª fecha, zona ‘B’.
11:40 Lanús Infantil “B” vs El Pilar Azul; C-13, 2013/14, 1ª fecha, zona ‘B’.
12:30 Inter vs El Lobito Futsal; C-13, 2013/14, 1ª fecha, zona ‘B’.
13:20 Saavedra Futsal vs Juan XXIII; C-13, 2013/14, 1ª fecha, zona ‘B’.
14:10 Los Amigos FC vs El Pilar Celeste; C-13, 2013/14, 2ª fecha, zona ‘A’.
15:00 Casino CR vs JM Futsal; C-13, 2013/14, 2ª fecha, zona ‘A’.
15:50 Titanes FC vs Nero Futsal; C-15, 2011/12, 1ª fecha, zona ‘B’.
16:40 CyS Futsal vs Pietrobelli FC; C-15, 2011/12, 1ª fecha, zona ‘A’.
17:30 Lanús Infantil vs Saavedra Futsal; C-15, 2011/12, 1ª fecha, zona ‘A’.
18:20 Lanús vs Deportivo DM; C-15, 2011/12, 2ª fecha, zona ‘B’.
19:10 Los Matadores Azul vs MyL Futsal; C-15, 2011/12, 2ª fecha, zona ‘B’.
20:00 El Lobito Futsal vs 70/30; C-17, 2009/10, 2ª fecha.
21:00 Lanús vs 707 Futsal; C-17, 2009/10, 2ª fecha.
22:00 CIPA vs MyL Futsal; C-17, 2009/10, 2ª fecha.