El gato con botas, el último deseo

Por primera vez en más de una década, DreamWorks Animation presenta una nueva aventura del universo Shrek en la que el audaz forajido Gato con Botas descubre que la pasión por el peligro y el desprecio por la prudencia tienen un precio. Gato ya ha gastado seis de sus siete vidas, aunque él haya perdido la cuenta en el camino. Para recuperar esas vidas, emprenderá la mayor aventura que ha vivido hasta ahora. Y no le quedará más remedio que beber de la copa de la humildad y pedir ayuda a su antigua compañera y némesis, la cautivadora Kitty Patitas Suaves.

El personaje del Gato con Botas apareció por primera vez en 2004 en la película “Shrek 2” y se convirtió en una sensación mundial. A continuación, Gato coprotagonizó otras dos secuelas de “Shrek” antes de ser el protagonista absoluto de su película en 2011. Además, le hemos visto en un sinfín de vídeos de DreamWorks Animation y en una serie de televisión. La última vez que lo vimos como protagonista de un film totalmente suyo, ronroneaba sobre su habilidad y astucia para salvar al mundo, y esperaba que todos le adularan. Volvemos a encontrarle 11 años después, despertando tras su octava muerte y dándose cuenta de que sólo le queda una vida.

Era básico para el equipo de DreamWorks Animation que esta nueva entrega siguiera dentro del muy esperado universo de Shrek, además de ser una exploración independiente poblada por todas las criaturas mágicas que el Gato encuentra en su camino. Todos estaban de acuerdo en que el gran regreso del Gato con Botas debía ser emocionante, cómico, dramático y maravilloso a partes iguales. “Es la versión animada de “El Bueno, El Malo y El Feo”, hay un montón de duros delincuentes decididos a hacerse con el tesoro”, dice el productor Mark Swift. “Siempre pensamos en un estilo western, con cuatro tipos de personas diferentes persiguiendo lo que, según ellas, cambiará sus vidas para siempre. Nos pareció que era ventajoso para la película”.

Fiel a la osadía de nuestro felino, la película se adentra en un terreno desconocido. “Hemos sido bastante atrevidos en este capítulo”, sigue diciendo el productor. “Hay momentos con tonos sombríos que recuerdan a los cuentos de los hermanos Grimm, pero contar la historia desde un enfoque cómico nos permitió seguir con lo que más quieren los fans de la franquicia, además de presentar el mundo sin barreras del Gato con Botas a nuevos espectadores”. El Gato ha llegado a un punto de inflexión que le obligará a replantearse cómo lleva su vida. “El tono general de la película es alegre y divertido, pero para disfrutar de los buenos momentos, antes hay que vivir los malos”, añade el director Joel Crawford. “De pronto, el Gato se atemoriza al pensar que ha dejado atrás sus mejores años, algo con lo que muchos podemos empatizar. A primera vista, la historia trata de que el Gato tiene miedo de haber dejado atrás lo mejor, pero más allá de esto es una historia sobre la vida y las maravillosas experiencias que se nos permite tener y disfrutar”.

Título original: Puss in Boots: The Last Wish

Género: Animación

Origen: USA Año: 2022 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 43 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Joel Crawford, Januel Mercado

Guión: Paul Fisher, Tommy Swerdlow, Tom Wheeler

Producción: Mark Swift

Música: Heitor Pereira Montaje: James Ryan

Voces originales:

Antonio Banderas (Gato con Botas), Salma Hayek (Kitty Patitas Suaves), Florence Pugh (Ricitos de Oro), Wagner Moura (El Lobo Feroz), Olivia Colman (Mamá Osa), Ray Winstone (Papá Oso), Samson Kayo (Bebé Oso), John Mulaney (‹‹Big›› Jack Horner), Da'Vine Joy Randolph (Mama Luna), Conrad Vernon (Gingy), Cody Cameron (Pinocho), Anthony Mendez (Doctor)