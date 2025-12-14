El Gobierno acompañó el 83° Aniversario de Río Turbio

El Gobierno de Santa Cruz, representado por una comitiva de funcionarios, acompañó este domingo los actos alusivos a la fundación institucional de Rio Turbio.

La ceremonia central se llevó a cabo en las instalaciones del Gimnasio Municipal “Lucas Moussou”, donde el intendente de la localidad Darío Menna, recibió a la comitiva provincial integrada por el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez; la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; la ministra Secretaría General de la Gobernación, Soledad Boggio; la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas; y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes.

También, estuvieron presentes la presidente de Lotería de Santa Cruz (LOAS), Claudia Pávez; el subgerente de Relaciones Institucionales de Distrigas SA, Maximiliano Gómez; el representante de la provincia ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Sebastián Georgion; como así también el intendente de 28 de Noviembre, Aldo Aravena, junto a concejales, autoridades municipales y vecinos en general.

Durante el transcurso del acto se hizo énfasis en cualidades particulares que caracterizaron a Río Turbio como una localidad minera, tanto por su historia, identidad y el esfuerzo colectivo de toda la comunidad.

En este sentido, el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, dirigió unas palabras a los presentes señalando que “hoy disfrutamos de las bondades de la modernidad, pero décadas atrás no había rutas asfaltadas, no existía internet y la electricidad llegaba por horas”.

“Esa realidad es fundamental recordarla para entender de dónde venimos. Por eso, si no logramos ese vínculo, se pierde el sentido de pertenencia y todo el sacrificio realizado por nuestros mayores corre el riesgo de quedar en el olvido, lo cual sería profundamente injusto”, puntualizó.

Además, señaló que “todo lo que hagamos tiene que ser pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos, quienes tomarán la posta cuando a nosotros nos toque dar un paso al costado”.