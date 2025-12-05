Paula Álvarez reemplaza a Jairo Guzmán en el PAMI

La Unidad de Gestión del PAMI Santa Cruz inicia una nueva etapa con la designación de Paula Álvarez como directora en reemplazo del Jairo Guzmán, quien asumirá como diputado nacional por La Libertad Avanza

Su nombramiento representa una continuidad de gestión, pero también una renovación interna alineada con la nueva impronta nacional del organismo.

Álvarez llega al cargo con experiencia directa dentro de la estructura ya que atualmente es jefa de la oficina de PAMI en Las Heras, donde impulsó políticas de acompañamiento social, fortaleció la relación con los centros de jubilados y profundizó la articulación con el equipo social de la provincia.

Además de su rol técnico, integra el núcleo político de La Libertad Avanza en la provincia. Participó activamente en el armado territorial de la zona norte y fue tercera candidata suplente en la lista de diputados nacionales, un indicador de su peso interno en la estructura partidaria.

Su ascenso dentro del PAMI se interpreta como un gesto de continuidad hacia un estilo de gestión más ágil, socialmente orientado y con fuerte presencia en el territorio, en línea con los criterios que el Gobierno nacional pretende para el organismo.