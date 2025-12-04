Docentes protestaron por descuentos de haberes

La Asociación Docentes de Santa Cruz volvió a manifestarse el miércoles en diversas localidades para repudiar nuevos descuentos de haberes por adhesiones a medidas de fuerza.

El gremio calificó de arbitraria e ilegítima la actitud del gobierno provincial porque aplicó la medida estando vigente la conciliación obligatoria, considerando que “todo ello no hace más que profundizar el conflicto laboral”.

En Caleta Olivia la marcha de protesta se realizó al promediar la tarde por las avenidas céntricas y la dirigencia de la filial del gremio acusó a las autoridades provinciales de buscar quebrar la voluntad de lucha docente con medidas disciplinadoras.

Por otra parte, desde la dirigencia provincial se reiteró que las demandas laborales siguen sin tener respuestas y que el ciclo lectivo 2026 podría iniciarse con paros,

En medio de la crisis económica que sufren los trabajadores, el secretario general de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), Walter Vargas, cuestionó duramente al gobernador Claudio Vidal tras confirmarse descuentos masivos en los haberes de maestros de toda la provincia. El titular del sindicato sostuvo que se trata de una decisión “premeditada, orquestada y profundamente dañina”, aplicada justo en la antesala de las Fiestas de fin de año.

Vargas relató que, a pocas horas de finalizar la última paritaria, los docentes comenzaron a revisar sus recibos de sueldo y se encontraron con rebajas que calificó como “brutales y nunca vistas”. En esa línea, señaló que hubo casos de descuentos que alcanzan entre 800 mil y 1.300.000 pesos, incluso sobre docentes con un único cargo.

En este contexto crítico, el dirigente aseguró que el accionar de Vidal “demuestra que no le importan los trabajadores”, y que la decisión impacta de manera directa en la vida cotidiana de miles de familias docentes: “Hay gente que no puede pagar alquiler, que no va a tener para una cena de Nochebuena. ¿Qué clase de gobierno hace esto a 20 días de Navidad?”, cuestionó.

“En todo este tiempo los recibos nunca se publican antes de cobrar. Ayer, después de la paritaria, ya estaban cargados con los descuentos salvajes”, apuntó en el programa radial El Diario de la Mañana por FM El Portal.

“Esto fue premeditado, pensado por el gobernador y por la presidenta del Consejo (Provincial de Educación). Aprovecharon un momento del año en que el docente tiene gastos extra y está sosteniendo actividades escolares para aplicar un golpe tremendo”, señaló. A su vez, afirmó que los descuentos alcanzaron a docentes que ni siquiera realizaron medidas de fuerza, señalando que la masividad “fue impresionante”, lo que —a su entender— deja en evidencia el carácter “punitivo y persecutorio” de la medida.