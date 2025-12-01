Reanudan la exploración en yacimientos de uranio

El Gobierno de Santa Cruz informó este lunes haber retomado las campañas de exploración del Proyecto Sofía, en trabajo conjunto de la estatal Fomicruz con Sophia Energy S.A., de acuerdo con la planificación del segundo semestre de 2025.

Actualmente, ambas compañías se encuentran desarrollando la etapa de cubicación, con el objetivo de cuantificar las reservas de uranio y determinar su volumen, tonelaje y valor económico.

Esta fase, crucial para la evaluación del potencial minero, incluye muestreos sistemáticos y recolección precisa de datos que aporten información estratégica sobre las propiedades mineras Meseta Sirven y El Alto, permitiendo además identificar nuevas áreas de interés dentro del territorio provincial.

Las líneas de acción y planificación de exploración cuentan con el respaldo técnico de Eduardo Zappetini, reconocido especialista en geología y minería, quien aporta su experiencia para garantizar resultados de alto rigor científico.

Con este desarrollo, Santa Cruz apuesta a poner en valor sus recursos uraníferos, diversificando la actividad minera provincial e incorporando minerales estratégicos para el futuro energético del país.

En paralelo, FOMICRUZ S.E. puso en marcha desde septiembre una campaña intensiva de prospección en el proyecto Caballo Blanco–La Solita, ubicado a unos 140 kilómetros al noroeste de la ciudad de Puerto San Julián (foto).

Esta iniciativa se enfoca en la evaluación del potencial de uranio mediante tecnología de vanguardia, reafirmando el compromiso de Santa Cruz con una minería moderna, científica y sostenible.

Las tareas en terreno incluyen geofísica avanzada, con el uso de espectrómetro de rayos gamma para detectar concentraciones radioactivas en el subsuelo, con precisión y sin intervención invasiva, junto con un mapeo geológico detallado, a partir de levantamientos extensivos para delimitar zonas de interés y establecer modelos preliminares del área y muestreos estratégicos con la recolección, análisis y clasificación de muestras para confirmar la presencia de uranio y su potencial económico.