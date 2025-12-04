Senadora Gadano acompaña a embajador de Canadá en una recepción

La representante de Santa Cruz preside el Grupo Parlamentario de Amistad Argentina–Canadá. Por ello, asistió al ágape con el embajador Stewart Wheeler.

La recepción tuvo lugar el miércoles para celebrar los 85 años de relaciones bilaterales entre Argentina y Canadá. El encuentro reunió a legisladores, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de poner en valor la historia compartida y proyectar nuevas estrategias a futuro.

Durante la recepción, Natalia Gadano manifestó que “como senadora nacional y representante de la provincia de Santa Cruz, me comprometo a fortalecer esos lazos y promover la educación y las inversiones seguras que impactan directamente en nuestras comunidades”.

Por su parte, el embajador Stewart Wheeler remarcó el compromiso con el fortalecimiento del vínculo entre ambos países indicando que “en un mundo cada vez más complejo, la necesidad de socios confiables es más importante que nunca”.

Añadió el diplomático que “Canadá seguirá siendo un socio firme de Argentina, explorando oportunidades en economía verde, seguridad alimentaria, transición energética, innovación, defensa de la paz y estabilidad”.

Por otra parte, la legisladora santacruceña agradeció a la Embajada de Canadá por el trabajo conjunto y reafirmó la voluntad del Grupo Parlamentario de “seguir impulsando iniciativas que acerquen a nuestros países y fortalezcan la relación”.

También participaron del encuentro el senador por Formosa y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Francisco Paoltroni; y sus pares por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero; Jujuy, Vilma Bedia; Neuquén, Lucila Crexell; y Misiones, Sonia Rojas Decut; así como el diputado por Buenos Aires, Juan Manuel López; y el exdiputado Juan Carlos Villalonga.

Además, concurrieron el exembajador de Argentina ante la República Popular China, Diego Guelar; y la prosecretaria parlamentaria del Senado de la Nación, Dolores Martínez.