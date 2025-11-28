Gremio petrolero supervisa tareas de equipos de torre

El secretario adjunto del Sindicato Petrolero de Santa Cruz, Nallib Rivera, realizó a mediados de esta semana una recorrida por distintos yacimientos donde están operando equipos de torre.

El dirigente, acompañado por otros referentes de comisión directiva y colaboradores, supervisó las tareas que se desarrollan y mantuvo contacto directo con operarios.

La visita incluyó a los equipos Clear 102 en el yacimiento Cañadón León (operadora YPF), DLS 70 en el yacimiento Huemul (operadora CGC), ENG 101 también en Huemul (CGC) y Venver 14 en el yacimiento Meseta Espinoza (operadora YPF), donde se dialogó con los compañeros sobre la actualidad laboral y las perspectivas de la actividad.

Rivera transmitió el mensaje del secretario general Rafael Güenchenén, remarcando que en la nueva etapa de la industria de los hidrocarburos, el gremio tiene como ejes centrales sostener y fortalecer cada puesto de trabajo y al mismo tiempo exigir las inversiones necesarias para garantizar más producción, más actividad y más puestos de trabajo para los santacruceños.

“El compromiso de la conducción es estar presentes en cada yacimiento, acompañando a los compañeros y defendiendo la continuidad laboral con una sola premisa: que el crecimiento de la industria se traduzca en más oportunidades para todos”, subrayó Rivera.