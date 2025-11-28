Advierten sobre el intento de modificar la Ley de Glaciares

El investigador del CONICET y especialista en geografía, Alejandro Schweitzer, advirtió sobre las serias consecuencias que traerí aparejado el intento del Gobierno nacional de modificar la Ley de Glaciares

"La ley actual prohíbe actividades mineras, petroleras e infraestructura de gran escala en glaciares y zonas periglaciares. Si se modifica, cada gobierno podrá decidir sus límites, como si cambiaran la geología por voluntad política", explicó Schweitzer.

Al mismo tiempo citó que el inventario oficial de glaciares está aprobado desde 2018 y constituye la base técnica para delimitar estas áreas, por lo que permitir intervenciones sería "un retroceso grave".

El investigador señaló que en Santa Cruz existen normas provinciales que también restringen actividades extractivas al oeste de la Ruta 40, salvo perímetros específicos alrededor de zonas ya intervenidas.

"Si se flexibiliza la Ley de Glaciares, esas protecciones se entrecruzan y abren la puerta a zonas de sacrificio ambiental", advirtió.

Correlativamente mencionó que distintos institutos científicos han objetado proyectos mineros recientes, entre ellos el caso San Jorge en Mendoza.

Finalmente, ante el avance legislativo previsto para diciembre, Schweitzer hizo saber que varias organizaciones ambientales están convocando reuniones en todo el país.

En ámbito de Sana Cruz precisé que mañana sábado se realizará un encuentro presencial en Río Gallegos, en el Patio Cultural ubicado en Monseñor Magliano 683 a partir de las 18:00.