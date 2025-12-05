Vecinos de ambas localidades participaron el jueves de la jornada federal en rechazo al proyecto del Gobierno Nacional que busca modificar la Ley 26.639 para habilitar actividades mineras en áreas glaciares y periglaciares.

El Calafate y El Chaltén en defensa de los glaciares

En Santa Cruz también hubo otras manifestaciones en Río Gallegos y Caleta Olivia, teniendo en cuenta que en esta provincia se encuentra la mayor superficie de glaciares de Argentina.

La concentración en El Calafate se realizó en la entrada de la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares (zona céntrica), un escenario simbólico donde referentes de organizaciones y vecinos en general se pronunciaron con firmeza contra el intento de reforma de la Ley.

Con pancartas, carteles y lecturas públicas, los manifestantes recordaron que Argentina posee 16.900 glaciares inventariados, de los cuales nacen 36 ríos que en muchos casos son claves para regiones áridas y semidesérticas.

El 40% de la superficie de hielo del país está en la cuenca del río Santa Cruz, que forma el lago Viedma y el lago Argentino antes de desembocar en el mar.

“No aceptamos el retroceso en la protección de los glaciares. Intentar modificar la Ley es abrir la puerta a actividades que ponen en riesgo nuestra agua, nuestros ecosistemas y nuestra soberanía”, dijo uno de los oradores.

En El Chaltén, la convocatoria reunió a vecinos en el Mástil Central, lugar de expresiones populares de la villa cordillerana. En ese mismo marco, se anunció la realización de una caminata simbólica el martes próximo en adhesión a la defensa del agua y se reiteró el rechazo al avance del proyecto minero San Jorge, en Mendoza, y a la megaminería en general. “No hay licencia social para la megaminería contaminante”, manifestaron.

Fuente: Ahora Calafate