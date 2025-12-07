Comisario grave tras ser atropellado durante un control

De acuerdo con las primeras informaciones, el accidente tuvo lugar en la tarde-noche del viernes mientras se realizaba un operativo de identificación vehicular en la zona. Un automóvil que circulaba por la ruta no redujo la velocidad y embistió de lleno al comisario inspector Pablo Méndez, jefe del Departamento de Delito Organizado Zona Norte, quien fue despedido varios metros y sufrió lesiones de consideración.

Méndez fue trasladado de urgencia al Hospital Padre Pedro Tardivo de Caleta Olivia, donde permanece internado. Los médicos confirmaron que presenta una fractura en uno de sus brazos, una lesión vertebral y un golpe fuerte en la zona craneal. Aunque se encuentra consciente, su estado es delicado y requiere un monitoreo estricto.

El conductor del vehículo fue demorado inmediatamente en el lugar y quedó a disposición del Juzgado Penal de Pico Truncado. Aún no se informó si conducía bajo efectos del alcohol u otras sustancias; esa información surgirá de los peritajes y análisis en curso mientras la investigación avanza bajo hermetismo.

La figura de Méndez tiene un fuerte peso institucional, ya que el comisario ha encabezado en los últimos años operativos vinculados a robos agravados, narcotráfico y delitos económicos en diversas localidades del norte santacruceño. Su rol como referente operativo y vocero ante la prensa lo mantiene en constante exposición pública.

Las próximas horas serán determinantes para evaluar su evolución clínica, mientras familiares, colegas y autoridades policiales esperan novedades. En paralelo, la Justicia trabaja para esclarecer las circunstancias del atropello y determinar responsabilidades.

Fuente: La Opinión Austral