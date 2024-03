El Gobierno amenaza con cobrar Ganancias de forma retroactiva

En una nueva amenaza a los gobernadores y legisladores de la oposición, y a través de ellos a los trabajadores y trabajadoras de mayor poder adquisitivo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró este jueves que el Gobierno nacional podría cobrar el Impuesto a las Ganancias de forma retroactiva "si no se soluciona el tema con la Ley Ómnibus".

Según explicó Francos, el Gobierno estaría habilitado a cobrar de forma retroactiva por un tecnicismo que surge de la forma en que Sergio Massa interrumpió las percepciones del tributo en octubre, noviembre y diciembre de 2023. Especialistas calculan que esto podría generar deudas de entre $500.000 y $600.000 por contribuyente.

“Hubo un decreto que sancionó el Gobierno de Massa por el cual se quitó la atribución de hacer las retenciones a las empresas a los trabajadores en relación de dependencia”, recordó Francos en declaraciones a Radio Rivadavia, pero "cuando se sanciona la ley (de eliminación de la cuarta categoría de Ganancias), se sanciona para el período fiscal siguiente, para 2024. En los meses de 2023 en los que no se hizo la retención, no quedó eximido el impuesto", aseguró.

"Toda esa gente que quedó en esa situación, si no se soluciona con esta Ley (ómnibus) el tema, van a quedar sujetos a pagar por ese trimestre de 2023, porque eso es el período fiscal 2023, y la ley lo planteó para el 2024. Es un tema que hay que solucionar”, agregó el funcionario.

“El Poder Ejecutivo, por decreto, dice 'no le retengan los últimos tres meses del año', pero hasta que no haya una ley que lo refrende la obligación con el Estado existe, más allá de que la AFIP no la haya cobrado”, insistió.

La única solución para que esta retención retroactiva no ocurra, sostuvo Francos a modo de amenaza, es la aprobación de la Ley Ómnibus, que incluye un capítulo fiscal con la restitución del impuesto. “Ganancias es el impuesto más progresivo que existe, es un impuesto a los ingresos en realidad. Y existe en todo el mundo. Los organismos multilaterales pusieron el grito en el cielo, como el Fondo Monetario Internacional, hubo un cuestionamiento generalizado de esa medida”, repasó.

La recaudación de este impuesto, además, es esencial para las provincias, opinó el ministro, sin hacerse cargo del ahogamiento que el Gobierno de La Libertad Avanza está imponiendo a los distritos mediante muchos otros mecanismos. “La intención del Gobierno es restituírselos (los fondos coparticipables de Ganancias a las provincias). Es un impuesto que impacta directamente en la recaudación de las provincias, con lo cual es cierto que tuvieron una merma”, dijo sobre este punto.

